Oven

Danes boste zelo čustveni, kar bo celo onemogočalo delo. Čutili boste, da potrebujete ljubezen in bližino. Pri delu boste zato zelo zmedeni in sentimentalni. Kritike danes ne boste sprejemali dobro, zdelo se vam bo, da ste celo depresivni. Po napornem delovniku si vzemite čas zase in pospešite krvno cirkulacijo. Videli boste, da bo vaše počutje boljše.

Bik

Čutili boste, kako močni ste v resnici. Tako mentalno kot fizično se boste izkazali pri delovnih opravilih. V službi boste dokazali, da lahko dominirate vsaki situaciji. Res je, da ste močno znamenje, toda bodite previdni, saj vas bodo lahko prav v današnjem dnevu presenetili negativni odzivi zaposlenih. Ne skušajte jim ukazovati, še posebno, če niste v nadrejenem položaju.

Dvojčka

Danes boste pod hudim pritiskom obveznosti, ki bodo močno vplivale na vas. Ne boste se počutili ravno najbolje, vendar pa se boste le zaradi tega zavedali, da je dejansko čas za spremembe. Zašli boste v manjše težave, ki pa jih boste že do večera rešili, saj boste pokazali več resnosti.

Rak

Posvetite se nerešenim zadevam, ki morda ovirajo vašo pot do sreče. Svoj trud in vztrajnost danes končno usmerite v dokončna dejanja. Prijetno boste presenečeni, ko boste ugotovili, da nič ne ostane enako za vedno. Stvari se spreminjajo. Dan bo namenjen razmišljanju in tuhtanju.

Lev

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Devica

V poslovnem svetu boste danes postavljeni pred nekatere preizkušnje. Že navsezgodaj lahko pričakujete bojevito razpoloženje nadrejenega, ki vas bo presenetil s svojo zajedljivostjo. Ostanite popolnoma mirni! Zvečer pa se raje zamotite s prijatelji, s katerimi vam bo lepo in pozabite na napet dan.

Tehtnica

Nekim zadevam boste skušali priti do dna, da bi našli bistvo težav. Želeli boste odkriti neko za vas pomembno skrivnost. Vsega se boste lotevali z močno voljo. Zvečer pa boste uživali s prijatelji, ki se ne bodo mogli načuditi vaši simpatičnosti in pozitivnemu razmišljanju. Pohvalno!

Škorpijon

Zelo boste nemirni. Obkrožali vas bodo ljudje, ki bodo znali biti na trenutke pošteno nadležni. Celo vstali boste z levo nogo, se že navsezgodaj sprli s prijateljem in to popolnoma brez razloga! Čeprav boste imeli občutek, da vas drugi ne razumejo, da imajo neke skrite namene, temu ne bo tako.

Strelec

Ohranite trezno glavo. Nikar ne razmišljajte preveč, ampak se hitro odpravite v naravo ali celo na kratek oddih. To vam bo najbolj koristilo. To vam bo lahko pomagalo. Bodite mirni in poskusite zunanji ter notranji svet obdržati v ravnovesju. Z ničemer ne pretiravajte.

Kozorog

Večino dneva boste sanjavi, s čimer si boste lahko nakopali težave. V neki zadevi pa boste od sodelavca zahtevali toliko natančnosti, da boste pri tem presegli vse meje. Ob koncu dneva boste ugotovili, da škodujete predvsem sami sebi. Radi pretiravate, a tokrat res pazite, da ne boste prestopili kritične meje.

Vodnar

Danes boste imeli bolj malo vpliva na dogajanje okoli sebe. Vse bo potekalo po nekem načrtu in na to ne boste mogli vplivati. Dan bo primeren tudi za razčiščevanje medsebojnih odnosov in odpravljanje blokad. Dan bo lahko precej težak in naporen, zato se izogibajte konfliktnim situacijam.

Ribi

Kljub zaskrbljenosti boste z nekom v službi zmogli najti skupni jezik. Potem pa boste morali biti izredno zbrani, da ne boste ponovili napake, saj bi lahko imela neprijetne posledice. Premislite, s čim ste si sploh zaslužili še eno priložnost. V takšnih primerih gre bolj za izjemo kot pravilo. Odleglo vam bo.