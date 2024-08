Oven

Vaše razpoloženje bo danes bojevito in druge boste prav presenetili s svojo zajedljivostjo. Seveda poskusite ostati čim bolj mirni. Zavrnitev na poslovnem področju naj vam da novo moč, da se boste še bolj trudili. Tako boste dokazali, da so se zmotili. Bodite kar se da mirni!

Bik

Dan boste začeli dobro organizirani, kar vam bo vsekakor koristilo na delovnem področju. Tam boste imeli veliko energije in zagona, tako da se vam bodo porajale nove ideje glede izboljšav pri delu. Poslušajte prijateljeve želje in mu naklonite več pozornosti, pa se boste dobro počutili tudi vi.

Dvojčka

Danes boste bolj kot običajno dovzetni za vse skrivnostno in drugačno. Ves dan boste morali poslušali podzavest. Lahko se zgodi, da ko boste vklopili vaš zavestni um, ne boste več vedeli, kateri glas v vas je tisti pravi. Družinski člani pa vam bodo odkrito povedali, da ne delajte toliko in da vas želijo v svoji bližini.

Rak

Pred vami je umirjen dan, vaše misli in čustva bodo usmerjena k družini. To bo dan, ko se boste lahko s svojimi najbližjimi pogovorili o vsem tistem, kar ste do zdaj prelagali na nek nedoločen čas. Vaša eksplozivna narava danes ne bo prišla do izraza, kar bo dobro. To bi vam lahko pokvarilo dan.

Lev

Zaradi ponosa boste želeli pridobiti odobravanje vseh ljudi. Dobili boste nekaj več priložnosti kot običajno, kar vam bo prineslo zadovoljstvo. Zvečer boste postali malce bolj občutljivi, bolj boste skrivnostni in vse boste doživljali globlje in bolj strastno. Nekje bo to dobro, drugje pa nikakor ne!

Devica

Danes bo vaše drugačno razmišljanje stvari pripeljalo na stopnjo višje. Lahko pričakujete tople in prijetne občutke, s katerimi boste premagali vse zamere iz preteklosti in spet dobili tisto, kar ste nekoč že imeli. Izkoristite svojo očarljivost in pojdite med ljudi, navezujte stike in se družite.

Tehtnica

Danes boste na delovnem mestu blesteli. Vaše delo bo končno obrodilo sadove. Obeta se vam namreč novo, bolj zanimivo in bolje plačano delo. Sodelavci vam bodo napredovanje najbrž zavidali, zato bodo zavračali vse, kar boste danes predlagali. Ne skrbite preveč, prah se bo polegel in stvari se bodo vrnile na svoje mesto.

Škorpijon

Na voljo boste imeli dve možnosti. Ali se boste vmešali ali pa umaknili. Sledite zvezdam in se raje umaknite. Dobro veste, da vas vmešavanje ne bi nikamor pripeljalo. Naredite korak nazaj, znova premislite o nastali situaciji in zagotovo boste sprejeli pravilno odločitev. Pazite na zdravje, danes vam utegne preglavice povzročati glavobol.

Strelec

Dan se bo začel zelo pozitivno, vendar se bodo stvari hitro spremenile. Na delovnem mestu boste morali ponovno miriti sodelavce. To je postala vaša navada in danes boste najverjetneje sprejeli odločitev, da boste temu naredili konec. Zvečer vas v okviru družine čaka nekaj neprijetnih novic.

Kozorog

Energija v vas narašča, vendar vseeno pazite na svoje reakcije. Najbolj se boste sprostili pri delu in ravno tam se bo lahko spletlo tudi novo prijateljstvo. Samo malce preveč boste zamišljeni, preveč se boste ukvarjali s problemi. Skrbi nam nikoli ne prinesejo nič dobrega, zato glejte na življenje z lepše strani.

Vodnar

Tisti, ki želite karkoli postoriti v svojem domu, se boste danes tega lahko tudi lotili. Znali se boste dogovoriti z mojstri, denar se bo tudi od nekod pojavil, tako da bodite kar pogumni. Ves čas boste v akciji in nadvse zagnani. Bodite pa strpni do tistih, ki ne bodo zmogli vašega tempa.

Ribi

Danes bodo ljudje radi v vaši družbi. Iz vas bo vejala velikodušnost in večino časa boste zelo optimistični. Ste v obdobju, ki vam bo prineslo novo znanje. Čas bo še posebej ugoden za to, da se vpišete v kakšen jezikovni ali drug tečaj. Lahko pa tudi sami širite svoje znanje, saj vam komunikacija ne bo povzročala težav.