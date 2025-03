Oven

Skrbelo vas bo zdravje starejšega člana družine, a njegovo stanje se bo izboljšalo, vi pa si boste lahko oddahnili. Dan bo prinesel družinsko slavje ali skupno kosilo, v katerem boste zelo uživali. Nekateri boste to izkoristili za objavo pomembnih novic ali predstavitev svojih načrtov. Pričakujte prehodne zdravstvene težave.

Bik

Danes boste lahko sklenili donosno poslovno sodelovanje. Vsi, ki se ukvarjate z ekipnim športom ali sodelujete pri skupinskem projektu, boste zelo uspešni, a le če boste delali v skladu s skupnimi interesi. Ne jezite se, če vaše zamisli ne bodo všeč ljudem iz vaše bližnje okolice. Vsak ima pravico do svojega mnenja.

Dvojčka

Dokaj optimistično boste vstopili v nov dan, veselili se boste drobnih, lepih trenutkov. Vseeno pa lahko pričakujete nekaj slabe volje zaradi denarja ali službe, kar vas bo le še spodbudilo, da boste sprejeli neko pomembno odločitev. Pazite le, da se vaše zahteve ne bi povečale, kar bi vas napeljalo na misel, da bi še več tvegali.

Rak

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi letni dopust. Velik pomen boste dajali sodelovanju in prijateljstvu.

Lev

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno!

Devica

Pričakujete lahko vzpon na lestvici, napredovanje, povišanje ali prehod na novo delovno mesto. To ne bo lahko in brez težav, a v končni uspeh ne bi smeli dvomiti. Lahko da boste dobili ponudbo za štipendijo ali sodelovanje na pomembnem simpoziju. Prijalo vam bo, ker bo vaš ugled v poslovnem svetu narasel, kar bo pozitivno vplivalo tudi na vašo samozavest.

Tehtnica

Prijateljstvo bo postalo bolj močno in globoko. Mirno se prepustite temu odnosu, brez pričakovanj in strahu, kajti ni izključeno, da bo vajino druženje preraslo v ljubezensko zvezo. Ne prehitevajte dogodkov in sprejmite okoliščine, ki vam ali drugi strani še onemogočajo, da bi prekoračili tanko črto med prijateljstvom in ljubeznijo.

Škorpijon

Posvetite se pisanju oziroma zaključevanju strokovnih del. Zaradi napornega dela se ne boste prehranjevali zdravo. Toda poskušajte se izogibati nezdravi in mastni hrani. Nadomestni sadni obroki bodo ublažili občutek lakote. Prav tako je priporočljiv vnos tekočine. Danes vam bo še posebej ugajala tudi obnova doma.

Strelec

Ljubezensko življenje se stopnjuje in izboljšuje, a le v vaši glavi. Še vedno vas nekaj skrbi in nočete sami sebi priznati, da na nekoga zelo veliko mislite. Samski se boste po vsej verjetnosti znašli v ljubezni na daljavo, prek interneta ali kratkih sporočil. Vse, kar se vam bo dogajalo, boste od drugih skrivali kot kača noge.

Kozorog

Prebudilo se bo vprašanje nasledstva ali skupne lastnine. Današnji vplivi vam ne bodo šli na roko, zato se ne zapletajte v takšne in podobne teme. Namesto dogovora bi lahko dobili prepir in nerazumevanje. Veliko vam bodo pomenile zabave, uživali boste v neobveznih pogovorih z veliko humorja ter medosebnega razumevanja.

Vodnar

Občutili boste težo in pritisk na številnih življenjskih področjih. Malo bolj napeti kot običajno bodo tudi odnosi v poslovnih krogih. Sodelavci ne bodo srečni zaradi vaših ambicioznih načrtov, a vi boste odločno vztrajali pri odločitvi, da boste vse naloge končali pred rokom. Pazite na prehrano.

Ribi

Dan izkoristite za potovanje ali odhod na krajši oddih, še posebej z otroki in prijatelji. K situacijam začnite pristopati na nov, svež način. Poslovne zadeve bodo zahtevale večjo posvečenost, ki bo obrodila sadove. Zdravje in forma bosta podlegli vzponom in padcem. Imunski sistem bo oslabljen, aktivirale se bodo kronične bolezni in alergije.