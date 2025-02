Oven

Današnji dan bo še posebej primeren za urejanje finančnih zadev, zato se le posvetite denarju. Razmislite, kaj bi bilo najbolj dobičkonosno, vendar pa se morate zavedati tudi tveganja. Pazite, da se ne boste zapletli. Le ena sama napakica bi vas lahko drago stala. V partnerstvu bo mirno.

Bik

Čustvenemu področju boste namenjali neprimerno manj pozornosti kot včasih, kar bo za vas rahlo nenavadno. Partner bo nad vašo prezirljivostjo nemalo začuden, zaradi česar si lahko obetate kar nekaj prepirov. Poskušajte ohraniti čim bolj mirno kri. Saj veste, v zvezi je ključna komunikacija. V službi prisluhnite nadrejenim.

Dvojčka

Pazite, da danes ne boste zaupali napačnim ljudem, saj bi lahko izgubili nekaj denarja. Premislite, preden se boste za kaj odločili, in ne nasedajte obljubam o majhnem vložku in velikem zaslužku. Lahko bi se že naučili, da so to prazne obljube. Vzemite si torej čas za razmislek.

Rak

Imeli boste močno željo spremeniti veliko stvari v poslovnem življenju, a prave stvari vam bodo nekako kar polzele iz rok. Prišlo bo do zavlačevanja. Bodite potrpežljivi, kajti situacija se bo počasi začela razvijati. Določene poslovne načrte boste odpovedali, saj se bodo pojavili novejši in veliko boljši.

Lev

Situacija na nebu se je spremenila, iz vašega znamenja je odšlo vse negativno in občutite veliko razbremenitev. Izkoristite prijeten predah in uživajte v delu ter vnesite tudi neke novosti v življenje. Pustite domišljiji prosto pot in naj vas ne bo strah dati predloge, ki bodo presenetili vaše nadrejene. Ustvarjajte.

Devica

Danes boste zelo pridni in delavni. Vaša podjetnost se bo dopolnjevala z uspešnim obdobjem, a pod vprašajem bosta vaš odnos do dela in priložnost, da se boste dokazali z novimi poslovnimi izzivi. Fizično bodite čim bolj aktivni in posledično boste bolje razpoloženi in bolj zdravi. Zdravje bo povsem dobro.

Tehtnica

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča!

Škorpijon

Bodite še malce strpni in potrpežljivi, kajti za dežjem vedno posije sonce. Tudi v vašem primeru bo tako, saj boste dobili veliko dobrega na področju službe. To se še posebej nanaša na tiste, ki delate z ljudmi v medijih ali marketingu. Zablesteli boste, polni boste novega zanosa, delo boste začeli opravljati na nek nov način.

Strelec

V ljubezni vam bo današnji dan res naklonjen. Danes lahko pričakujete veliko ljubezni in predanosti. Danes boste na zdravstvenem področju še posebej občutljivi. Bodite pozorni, saj se bodo lahko pojavile bolečine v sklepih. Pri delu se bodo lahko danes pojavile napake! Previdno, saj ne želite, da bi napake zasenčile vse vaše uspešno delo v preteklosti.

Kozorog

Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe. Poslušajte tudi nasvete svojih kolegov, ki vam bodo lahko še kako pomagali pri vašem novem projektu.

Vodnar

Počutje bo tudi danes neverjetno. Zdelo se vam bo, da ste se zbudili kot novi. Čaka vas naporen dan, še posebej na delovnem mestu. Pazite na stres, saj bo na vas vplival predvsem zvečer. Popoldan si privoščite druženje s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Naporen delovnik vam je v zadnjem času to preprečeval, zato je skrajni čas, da se jim posvetite.

Ribi

Sprva preučite delovne obveznosti in šele nato pričnite z delom. Načrtovanje bo nujno, saj se boste drugače znašli v popolni zmedi. Delo bo od vas zahtevalo veliko truda, toda uspelo vam bo. Počutje bo danes malce slabše, potrebna bo dodatna motivacija, še posebej dopoldan, ko boste delali načrt za svojo delovno nalogo.