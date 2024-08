Oven

Osredotočite se na splošno počutje in vitalnost! Vašemu telesu primanjkuje energije, zato boste morali napolniti baterije. Lenarjenje si lahko privoščite kasneje, zato ne oklevajte več. Sedenje lahko slabo vpliva na počutje, prav tako pa boste morali začeti paziti na odvečne kilograme. Delovni dan bo danes minil zelo hitro.

Bik

Ne boste sramežljivi, ker boste želeli poglobiti stopnjo čustvenega razkritja vašemu najbližjemu prijatelju ali intimnemu partnerju. Vaš enostavni pristop bo lahko presenetil druge, ki bodo lahko bili odprti za vaše ideje, enkrat ko se bodo privadili na vaš stil direktnega komuniciranja.

Dvojčka

Današnja energija se bo lahko obrnila stran od vaših želja in proti tistim, ki jih bodo imeli ljudje okoli vas. Prijatelj vas bo povabil k sodelovanju. Ne boste hiteli z odločitvijo, da bi odšli na svoje, čeprav se vam bo zdela ideja zelo privlačna. Ne pozabite, da niste najbolj spretni pri ocenjevanju ljudi, bodite še posebej pozorni pri izbiri poslovnega partnerja.

Rak

Želeli se boste zabavati, čeprav ne boste dokončali vaših obveznosti. A neizpolnjene obveznosti vam ne bodo preprečile, da bi vaše misli odtavale. Celo tako boste navdušeni, da si boste raje napletali načrte kot pa da bi se zares posvetili svojim današnjim zadolžitvam. Če boste že morali nekaj opravil pustiti nedokončanih, vsaj obvestite ljudi, ki so z njimi povezani.

Lev

Delali ste preveč in sedaj je čas, da zahtevate vaš kos zabave, saj vam je projekt, ki ste ga pred časom sprejeli, vzel preveč prostega časa. Prijal vam bo kratek počitek, privoščite si ga namesto odhoda v mesto. K sebi povabite prijatelja na kavico in dober ter kvaliteten pogovor. Prijalo vam bo.

Devica

Ste v obdobju, ko težko kontrolirate vaš nemir. Naredili boste vse, da se boste odpravili iz hiše, odšli boste v trgovino ali celo v trgovski center. Ne bodite preveč samokritični, če do konca dneva ne boste dosegli napredka. Če se ne boste mogli osredotočiti, z opravili zaključite in nadaljujete jutri.

Tehtnica

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko bili tudi vir vaše zabave. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Škorpijon

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih. Vaša kariera je na dobri poti, prav tako razmerja.

Strelec

Običajno poskušate videti stvari na logičnem in intelektualnem nivoju, a danes vas bo moč vaše intuicije presenetila. Vaša komunikacija bo bolj subtilna kot besede. Danes boste najverjetneje zelo optimistični, navdušeni in zelo navdihnjeni glede na vse okoliščine. Nadaljujte po vaši poti.

Kozorog

Vaš navdih bo danes povečan. Danes boste veliko svojega časa porabili za analiziranje idej, ki se vam bodo porajale. Ste intuitivni po naravi, a danes bo vaše mišljenje delovalo na visokem nivoju. Zapišite si prav vse zamisli. Ne pozabite na papir in svinčnik. Vseh idej in sanj se boste kasneje želeli spominjati.

Vodnar

Oseba, ki vam je blizu, ne bo popolnoma odkrita. Oseba se bo izogibala resnici ali bo skrivala nekaj pred vami, da bi vas zaščitila. Zaupajte svojemu instinktu. Če nekdo pove nekaj pomembnega, kar se ne sliši resnično, raje preverite dejstva, preden sprejmete besede. To ne bo prevara – ampak tako se boste zaščitili.

Ribi

Zaradi utrujenosti boste malo ravnodušni in boste razmišljali, da bi raje ostali doma v postelji, kot da bi se kamorkoli odpravili. To bo popolnoma v nasprotju z vašimi načeli. Vsekakor ne boste ostali doma, ker vas bo vse skupaj preveč premamilo. Ven se boste odpravili kljub slabemu počutju. Ne ujemite se v to past, saj rabite počitek, da boste spet stari vi.