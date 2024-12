Oven

Danes ne bo vaš dan, zato bodite previdni, kako se boste obnašali v družbi prijateljev, ki vam bodo želeli le dobro. Sporekli se boste s prijateljem, kar boste močno obžalovali. Izogibajte se resnim pogovorom, saj boste razdraženi in se boste hitro razburili. Umirite se, saj vas čaka prosto popoldne, ki bo pregnalo sive misli in slabo voljo.

Bik

Ne boste ravno najbolje razpoloženi. Vaše razpoloženje bo nihalo od dobrega do slabega. Poskusite biti prijazni, pa čeprav boste bili razočarani. Okolica bo opazila vašo prijaznost. Zelo zaposleni boste, samo ne pretiravajte ali pa boste to obžalovali. V vaše življenje bo lahko vstopila zanimiva oseba.

Dvojčka

Investirali boste čas in denar v izboljšanje doma, a nikar se ne prepirajte o stroških. Bodite pripravljeni na to, da se boste morali srečati na sredi poti. Preverite vaš prihodek in vse odhodke. Posvetujte se s svojim bančnim svetovalcem in dobro poslušajte, ko vas bo usmerjal.

Rak

Dan bo idealen za druženje z ljudmi. Našli boste osebo, ki bo prav posebna in privlačna. Kakorkoli, kasneje boste želeli nekaj časa samo zase. Resnica o vašem prijatelju bo kmalu prišla na dan, še hitreje kot pričakovano. Imate dober načrt, da boste naredili vtis pred drugimi pri nekem novem poslu, potrudite se!

Lev

Takšni in drugačni izzivi bodo del današnjega dne, zato se čim prej začnite spopadati z njimi. Predvsem finančne težave vam bodo danes polnile glavo, zato se poskusite čim bolj zamotiti, da ne boste še drugih spravili v slabo voljo. Ker boste raztreseni, pazite pri rokovanju z ostrimi predmeti.

Devica

Danes boste natančni, analitični, toda to vas bo tudi zelo motilo. Preveliko pozornost boste posvečali malenkostim, kar vas bo le dodatno izčrpalo in utrudilo. Jezila vas bo tudi sproščenost in lagodnost ljudi okoli vas, saj se vam bo zdelo, da so vse pomembnejše in zahtevnejše naloge padle na vaša pleča. Sprostite se, nič ni vredno vaših živcev!

Tehtnica

Okolica vas večinoma vidi kot sramežljivega in zadržanega, a vi sami pri sebi veste, da ste zelo prijateljski, ko se enkrat sprostite. Danes boste brez večjih problemov komunicirali z ljudmi. Tudi na splošno boste zelo sproščeni, zato boste tudi klepetavi. To vam bo vsekakor dobro delo, saj se morate sprostiti.

Škorpijon

Danes bodo v ospredju vse domače stvari. Najbrž boste končno poklicali mojstra ali pa boste opravili tista domača popravila kar sami. Obetajo se vam nova poznanstva. Najverjetneje se bodo ljudje pojavili kar na vaših vratih in se povabili na večerjo. Na zalogi imejte nekaj dodatne hrane in videli boste, kaj se bo zgodilo.

Strelec

Bodite odprti za vse možnosti. Naleteli boste na nekoga, ki vam bo posredoval uporabne informacije. Ne boste se še takoj zavedli, kako pomembne so za vas, a bodo imele dramatičen vpliv na vaše življenje. Pripravite se na vse. Za vas bo lahko bil današnji dan zelo zanimiv.

Kozorog

Danes se vam bo zgodilo nekaj nepričakovanega na finančnem področju, kar vam bo vzelo nekaj časa, saj se boste morali prilagoditi. Dan bo pravi za velike spremembe, saj se boste odločili, da boste pridobljeni denar zapravili za prilagoditev vašega življenjskega stila. Vsekakor pa zaupajte svojemu občutku.

Vodnar

Pred vami so pomembni dnevi. Na področjih, kamor ste v zadnjem času vlagali veliko truda, bodo lahko že danes vidni pomembni premiki. Prav lahko, da boste prijetno presenečeni. Kljub temu pa dobro premislite preden boste naredili naslednji korak. Glede dela boste danes in v prihajajočih dneh pričeli razčiščevati vprašanja, ki vam kratijo spanec.

Ribi

Še vedno boste pod vplivom včerajšnjega dne. Novica, ki ste jo prejeli, vas je presenetila, toda v pozitivnem smislu. Danes jo proslavite. Delite svoje veselje tudi z družinskimi člani in videli boste, da vas čaka prav zanimiv dan. Bodite pozorni na svoje počutje. Tisti, ki imate težave s telesno težo, vzemite stvari v svoje roke. Čas bo primeren za dieto.