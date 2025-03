Oven

Naveličani ste prijateljevega tarnanja, saj veste, da zadevo prireja in si stvari izmišljuje. Dovolj vam je, vendar želite ostati dober prijatelj in tako stanje prenašate že kar nekaj časa. Naredite temu konec, saj vas prijatelj čustveno izkorišča, česar pa si ne zaslužite. Postavite ga na realna tla.

Bik

Danes boste razdraženi in zato se boste izogibali ljudem. To bo negativno vplivalo na vaše delo, saj je narava vašega dela taka, da zahteva interakcijo z drugimi. Vzemite si trenutek, razčistite težave, potrpite in dobro opravite zastavljene naloge. Sicer se pa tudi zavedate, da si še enega padca ne morete privoščiti, kajne? Uspelo vam bo.

Dvojčka

Visok val čustev bo usmerjen v energijo, kar bo videti kot nevihta eno minuto in kot modro nebo naslednjo. Pazite, da vas ne bo zaneslo med temi nevihtnimi trenutki. Pazljivo spremljajte, kaj čutijo drugi, preden boste kaj komentirali. Morda boste morali omiliti kritiko. Če boste napačno ocenili situacijo, boste morali poiskati način, da boste to popravili.

Rak

Danes boste polni pozitivne energije in delovnega elana, zato boste na delovnem mestu uspešni, želeli si boste še več izzivov. Vaša iskrenost bo prizadela sodelavko, ki vam bo situacijo sprva zamerila, vendar boste s pogovorom zgladili zadeve in sodelavka vam bo pravzaprav hvaležna za iskreno opazko. Srečali boste tudi prijatelja, s katerim že dolgo nimate več stikov.

Lev

Danes boste dobre volje in pripravljeni na nove izzive. Na delovnem mestu vam bo danes dolgčas, saj delo ne bo zahtevno, opravili pa ga boste hitro. Zato le priskočite na pomoč preobremenjeni sodelavki, ki vam bo zelo hvaležna, saj se utaplja v delu. Dodatno delo se na finančnem področju sicer ne bo poznalo, bo pa osebno zadovoljstvo toliko večje.

Devica

Danes boste zmedeni in ne boste vedeli, kje se vas drži glava. Pomembne naloge in odločitve pustite za jutri, saj glede na vašo raztresenost danes ne bo pravi dan zanje. Sprostite se in se ne obremenjujte s tem, jutri boste bolj prisebni. Glede na vašo obremenjenost poskrbite za psihofizično stanje vašega telesa. Pijte dovolj vode.

Tehtnica

Danes boste dobre volje, konkretnega razloga za to pa ne boste našli. Prepustite se pozitivnemu vzdušju, ki vam bo pomagal čez dnevne ovire. Na delovnem mestu se boste soočili s sodelavcem, ki vas bo želel očrniti pred ostalimi. Zaradi vašega pozitivnega razpoloženja boste odreagirali drugače, kot bi sicer in situacijo boste nehote obrnili sebi v prid.

Škorpijon

Danes vas čaka uspešen dan. Zjutraj boste imeli sicer neprijeten občutek, da bo dan naporen, vendar temu ne bo tako. Naloge, s katerimi se boste srečevali na delovnem mestu, bodo sicer zahtevne, vendar jim boste kos. To pa se bo poznalo tudi pri vašem odnosu z nadrejenim, ki se bo končno izboljšal. Zgladili boste pretekle nesporazume.

Strelec

Vaše finančno stanje se bo danes izboljšalo, kar pomeni, da boste lahko uresničili svoje načrte. Veselite se skupaj z najbližjimi, saj gre zasluga za izboljšano stanje tudi njim, ki so vam ves čas napornega dela in odsotnosti od doma stali ob strani. Zahvalite se jim s pozornostjo, kot je doma pripravljena večerja ali popoldanski sprehod po parku

Kozorog

Danes boste leni. Storilnost na delovnem mestu bo minimalna, ampak potrudite se, saj je pred vami pomemben projekt, pri katerem želite sodelovati, zato se morate izkazati pred nadrejenim. Energijo pridobite s polnim zajtrkom, naredite si kosmiče, jejte sadje in pijte dovolj vode, kar vam bo dalo potrebno energijo za spopad z obveznostmi.

Vodnar

Ponovno se obremenjujete brez potrebe. Delo boste uspešno dokončali, res pa je, da vas čaka nekaj nadur. V glavi si ustvarjate situacije in vse predvidevajo vaš neuspeh. Temu ne bo tako, zato le verjemite vase in se spoprimite z delom, da ga boste čim prej dokončali. Ker se soočate s finančnimi težavami, vam mora uspeti, zato dajte vse od sebe.

Ribi

Danes boste spoznali novo osebo, ki vam bo spremenila življenje. Sprva boste previdni, vendar ne imejte zadržkov pri spoznavanju novega sodelavca, saj se vama obeta uspešna prihodnost. To je oseba, s katero se boste odlično ujeli in boste zelo dobro sodelovali. To bo spremenilo vaš dosedanji način dela, prineslo bo svež veter v stare navade in rutino.