Oven

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebno dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Otroci bodo lahko tudi vir zabave. Vaša ustvarjalnost in navdih bosta močna, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Bik

To bo čas, ki ga ne boste želeli preživeti sami. Primanjkuje vam ljubezni, medosebnih odnosov ter socializacije. Naredite korak v tej smeri, pokličite starega prijatelja, s katerim sta se malenkost oddaljila. Obujajte najlepše spomine na otroštvo ob najokusnejših jedeh, ki jih znate pripraviti.

Dvojčka

Danes se boste vzeli v roke in poskrbeli za to, da se boste počutili bolje. Zadnje čase ste bili osamljeni. Čas je, da pokličete prijatelje, ki jih že dolgo niste videli. Verjemite, tudi oni vas že pogrešajo in bodo vaše povabilo z veseljem sprejeli. Odmislite svoje težave in se prepustite dnevu, ki vam pripravlja presenečenje.

Rak

Danes boste zelo veseli. Prijatelji so skovali načrte za vas, vendar se jih ne bojte odpovedati. Vi potrebujete počitek in ne aktivnosti, ki jih predvidevajo prijatelji. Po službi pojdite v park in prisluhnite naravi, ki jo obožujete. To vas bo sprostilo in počutili se boste bolje. Zvečer si privoščite kopel in zgodaj odidite v posteljo.

Lev

Danes vas čaka naporen dan. Namesto sprostitve imate to popoldne drugačne načrte, ki bodo precej napornejši, kot ste si sprva zamislili. Ker boste utrujeni, boste bolj razdražljivi, kar bo privedlo do prepira s prijateljem. Veste, koliko vam ta oseba pomeni, zato ne bodite trmasti, ampak se pogovorite in bodite vi tisti, ki naredi prvi korak k spravi.

Devica

V ozračju boste po vsej verjetnosti občutili veliko nemira, kar bo pripomoglo k prepirom. Že zjutraj boste vstali z levo nogo, dodatno pa vas bo v slabo voljo spravil partner. Nikar vse svoje jeze ne spravite nanj, ampak raje počakajte, da se bodo stvari pomirile.

Tehtnica

Polni boste strasti in močnih čustev. Partner vam bo komaj sledil, saj vas bo kar razganjalo od energije. Ne bodite površni in vihravi, stvari se raje lotite počasi in natančno, kar še posebno velja za službeno področje. Če ne boste pozorni, boste namreč spregledali pomembne dejavnike.

Škorpijon

Danes boste še bolj napadalni kot običajno. Pazite, da ne boste prizadeli nekoga, ki bo danes še posebno občutljiv. Napako bi namreč pozneje težko popravili. S partnerjem danes ne bosta istega mnenja. Naj vas to ne razjezi, saj vama bo uspelo skleniti kompromis, le potrpežljivi bodite.

Strelec

Danes se le posvetite tudi stvarem, ki vam sicer ne gredo najbolje od rok. Ker bo vaša koncentracija na vrhuncu, ne boste imeli težav niti z bolj zapletenimi opravili. Le z malo sreče se vam utegne utrniti tudi neka ideja, ki jo boste lahko prav kmalu uresničili. Zaupajte partnerju.

Kozorog

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše razpoloženje. Odločnejši in bolj samozavestni boste glede prihodnosti. Načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tudi tesnejšo povezanost z družino. Izkoristite skupni čas, ki vam je na voljo.

Vodnar

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena, kot je recimo meditacija. Spoznali boste nove prijatelje iz oddaljenih krajev, s katerimi boste imeli iste interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebej intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje, da jih ne boste pozabili.

Ribi

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.