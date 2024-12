Oven

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Bik

Poguma in iznajdljivosti vam ne bo primanjkovalo. Nobena delovna obveznost vam ne bo prezahtevna, vendar se še ne boste mogli pohvaliti s kakšnimi večjimi finančnimi prihranki. Spremenili boste tudi neke načrte, ki so povezani s skupnim življenjem ali podpisom pogodbe.

Dvojčka

Danes vam bo pri neki stvari na pomoč priskočila oseba, ki vam veliko pomeni in zaradi tega boste še kako dobre volje. Videli boste, da le ne gre tako hitro obupati, saj se stvari lahko spremenijo iz danes na jutri. Tudi večer bo za vas minil v znamenju dobre volje. Preživeli ga boste v krogu družine.

Rak

To bo čas, ko boste še posebej idealistični. Polni boste upanja. Zaradi duhovnih izkušenj boste v oblakih. Vaša intuicija bo tudi močna. Razmišljali boste o potovanju v oddaljene kraje ali v tuje dežele, mogoče bo povezano z duhovno tradicijo. Vsekakor počakajte dan ali dva in se pogovorite s prijatelji.

Lev

V tem obdobju boste še posebej intuitivni, optimistični in duhovni. Nad vsem boste naravnost navdušeni in to energijo usmerite tudi v pravkar pričete projekte. Vaša razmerja bodo dobra. Vaše povečano razumevanje potreb drugih vas bo naredilo sočutne in pomagali boste tam, kjer boste lahko. Uživajte v čudovitem dnevu.

Devica

Danes boste prosili za pomoč. Predstavnica ženskega spola vam bo pomagala. Če ste v dvomih glede prave odločitve v povezavi z delom, se boste zagotovo lahko zanesli na bližnje. Pred vami je korenita sprememba, ki vam bo življenje obrnila na glavo. Prisluhnite modrim nasvetom! Finančno stanje je trenutno stabilno.

Tehtnica

Zaskrbljeni boste zaradi družinskih odnosov. Čutili boste, da niso več tako močni. Ne skrbite. Pomembna sta le pogovor in iskrenost, tako boste rešili vse težave. Naredite korak nazaj in dajte prvi pobudo za pogovor. Njihov odziv vas bo presenetil. Pokažite optimizem že danes!

Škorpijon

Ne bo vam treba v družbo, da bi se imeli lepo. Če boste le utegnili, se odpravite na rekreacijo, v fitnes, v naravo ali pa uživajte na domačem kavču. Zelo boste uživali v samoti in več stvari vam bo bolj jasnih, saj boste lahko v miru razmislili. Prišli boste do zaključka, da so vaš najhujši sovražnik prav vaše misli.

Strelec

Danes vam bodo zvezde naklonjene. Svetile bodo le na vas - počutje pa bo boljše kot kadarkoli. Zdelo se vam bo, da je ves svet vaš. V finančnih okvirih pričakujte izboljšanje. Čeprav preteklost ni bila najbolj stabilna, se veselite prihodnosti. V vaša jadra se bo ujel popolnoma nov veter.

Kozorog

V prijateljskem krogu se bodo dopoldne pojavile težave. Zapletli se boste v prepir, ki pa bo kratkotrajne narave. Razrešil se bo v vašo korist, zato se ne bojte. Življenje nas postavlja pred številne preizkušnje in prav je, da vedno pokažemo svojo notranjo moč. Prijatelji bodo spoznali, da krivda ni bila vaša, zato pričakujte opravičilo.

Vodnar

V financah boste končno prišli na zeleno vejo. Pred vami je stabilno finančno stanje, ki vam bo omogočilo izpolnitev številnih želja. Brzdajte se pri zapravljanju, pa si boste lahko s prihranki izpolnili dolgotrajno željo. Vaše počutje bo danes odlično! Opravili boste več, kot si boste zadali. Dan boste začeli polni energije.

Ribi

Danes lahko pričakujete prilive. Prav tako se boste znašli v položaju, ki lahko kmalu oplemeniti vaše finančno stanje. Če vam je šlo še včeraj slabše, boste danes navdušeni nad premikom na bolje. Pri delu vam svetujemo, da se ne držite preveč nazaj! Tako ne boste zrasli. Pokažite več inovativnosti. Ne odlašajte, temveč poskrbite, da bo ta teden vaš.