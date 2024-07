Oven

Tudi danes se boste utapljali v delu. Čutili boste, kako vam odteka energija. Bodite previdni, saj se bodo lahko pojavile nevšečnosti pri zdravju. Izognite se okoliščinam, ki bi lahko spodbudile bolezen! Pazite na dogajanje v službi. Med nadrejenim in vami se bo lahko pojavilo nasprotovanje. Ne vztrajate predolgo, raje izkažite spoštovanje in uslužnost. Obetaven čas na področju financ je skorajda že tu.

Bik

Ponavadi ste usmerjeni bolj navzven, a danes boste prekinili ta vzorec. Posvetili se boste sebi in zanimalo vas bo vse od metafizike do psihologije, do denarja v vaši prihodnosti. Na splošno imate pozitivno mnenje o življenju, a kljub temu ste se znašli na razpotju. Dobro premislite, preden se boste odločili, v katero smer boste šli.

Dvojčka

Tudi danes boste malce manj razpoloženi kot sicer. Nihanje v razpoloženju bo nekaj povsem pričakovanega. Če potrebujete prostor in čas zase, si ga vzemite brez izgovorov. Morda morate prisluhniti sami sebi. Poskusite! Večer bo miren, brez posebnih doživetij. Če boste večer preživeli brez družbe bližnjih ali prijateljev, bo počutje slabše, morda celo depresivno. Pomislite, koga lahko povabite na obisk.

Rak

Današnji dan bo poln ljubezni. V domačem okolju se boste počutili zelo dobro. V popoldnevu si le privoščite počitek. Tako si boste nabrali novih moči za prijeten, a miren večer v družbi svoje družine. Proti večeru je mogoč obisk kina ali gledališča s prijatelji. Druženje vam vsekakor ne bo ušlo. Pomislite tudi na tiste prijatelje, ki jih niste videli že precej časa. Danes bo idealen dan, da se ponovno snidete.

Lev

Sedaj, ko ste razjasnili odnose, ki so bili za vas težavni, boste začutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Prenašanje bremena na druge vam močno odsvetujemo, zato naslednjič rešujte težave sproti. Težave se bodo lahko pojavile tudi na zdravstvenem področju. Pozorni bodite predvsem v popoldanskih urah, ko bo tudi splošno počutje malce slabše. Pazite se nevarnosti prehlada!

Devica

Danes bo vaš dan! Počutili se boste zelo zdravo, prav tako boste zelo fizično aktivni. V popoldanskem času boste deležni obiska prijatelja, za katerega ste mislili, da je na vas že povsem pozabil. Zmotili ste se! Pogovor z njim vam bo v veselje, saj se je v času, ko se nista videla, zgodilo res veliko stvari. Proti večeru si privoščite počitek.

Tehtnica

Danes boste močno optimistični, četudi razlogi za to morda ne bodo utemeljeni. Čaka vas neko soočenje na osebnem področju, a se mu boste poskušali na vsak način izogniti. Najbolje bi bilo, da bi s tem čim prej opravili, saj zavlačevanje ne bo rešilo situacije. Če je potrebno opravičilo, pa to nemudoma opravite.

Škorpijon

Tudi danes bodo odnosi doma in z bližnjimi zelo dobri. Konflikti niso vidni. Počutje bo zmerno, res pa je da boste morda malce bolj leni. Če vas je včerajšnji večer izmučil, je prav, da si vzamete čas zase. Spočijte se, saj so pred vami novi in naporni izzivi. Večer bo minil zelo mirno, morda celo mirnejše kot običajno. To vam bo tudi ustrezalo. Uživajte!

Strelec

V domačem okolju bo lahko danes prišlo do preobratov in konfliktov. Pazite na svoje besede, saj bi z njimi lahko prizadeli bližnje. Tega si prav gotovo ne želite, mar ne? Predolgo ste čakali na skupno druženje, da bi sedaj ustvarjali slabo vzdušje med družinskimi člani. Zdravje vam bo bolj naklonjeno, pazite le na težave s sečili, ki se bodo lahko pojavile proti večeru.

Kozorog

Srce vam ne bo dalo miru, saj bo nestanovitno. Zdelo se vam, da ste brez obstanka, saj vas bo gnalo na mnogo različnih koncev. Še posebej, če ste razdvojeni med dvema osebama, bo vaša neodločnost dosegla vrhunec. Pazite, da ne bi naredili napake. Za seboj bi pustili mnogo strtih src.

Vodnar

Partnerju ste nadvse predani in prav je tako. Vendar kdaj pa kdaj ne bi bilo slabo, če bi bili malce bolj nezaupljivi, kar še posebej velja za tiste, ki ste v zvezo vstopili pred kratkim. Ni potrebe, da bi bili sumničavi, le ne bodite naivni. Zdravje vam utegne malenkost ponagajati, zato naredite nekaj v smeri izboljšanja.

Ribi

Današnji dan bo imel rahlo temačen vpliv, ki pa vas bo lahko soočil s krizo in nujnostjo preobrazbe. Če se boste tega vpliva oprijeli s prave strani, ga boste lahko odlično izkoristili, saj vam bo omogočil očiščenje na vseh ravneh. V svojem življenju naredite neke vrste inventuro. Znebite se balasta.