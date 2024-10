Oven

Danes bo pravi dan za tveganje. Vsega tako ali tako ne morete predvideti in nihče vam ne more zagotoviti, da se bo vse srečno končalo. Stvari vzemite v svoje roke, bodite močni in pogumni. Nehajte oklevati in naredite korak naprej pri svojim sanjam. Že danes lahko naredite prvi korak, ki vas bo osrečil.

Bik

Danes boste brez večjega napora naredili tisto, kar si boste zadali, čeprav nihče ne bo verjel v to. Zaradi tega boste dobili tudi neko pohvalo, ki vam bo veliko pomenila. Pripravljeni pa boste tudi nekomu pomagati in izkazali se boste kot dober pomočnik. Ne bo vam žal.

Dvojčka

Če ste bili še včeraj nestrpni, se boste danes že počutili bolje. Zdelo se vam bo, da vas nič ne more spraviti s tira. Bili boste mirni, a pomirili vas bodo drugi. Delovne obveznosti boste opravili brez večjih težav, saj boste premogli izjemen nivo koncentracije. Ob večeru si boste namenili dovolj časa za sprostitev. V sebi boste čutili mir in pomirjenost.

Rak

Danes se boste znašli na slepi poti. Pri delu se vam bo zdelo, da nekdo onemogoča pretok vašega znanja. Trenutek, v katerem se boste ujeli, bo le prehoden. Za vas prihaja čas, ko se boste lahko dokazali, toda sprva se zadovoljite z manjšimi delovnimi nalogami. Vsakdo prične pri dnu. Zato bodite potrpežljivi in pokažite predanost do dela. Ne skrivajte v sebi svojih zmogljivosti.

Lev

Tudi danes se boste posvetili delu. Postavili ga boste v središče vašega življenja, saj se vam bo zdelo, da vas le to izpopolnjuje. Pri delu boste naravnost enkratni. Bodite previdni, saj bi si zaradi preobremenjenosti lahko nakopali na glavo težave za domačimi stenami. Nekdo bo želel več vaše pozornosti, vi pa mu je enostavno ne boste zmožni dati. Nerazumevanje v odnosih je mogoče.

Devica

V sklopu financ in poslovanja vam bo danes nekdo predlagal nekaj povsem novega. Pričakujte idejo o tem, kako oplemeniti svoje premoženje. Odsvetujemo vam naglo razmišljanje. Oseba, ki stoji za tem predlogom, zagotovo ne bo povsem iskrena do vas. Bodite previdni, da vas ne bo ukanila. Zdravje: ne pretiravajte z delom. Stres se že odraža na vašem počutju.

Tehtnica

Pazite, da ne bodo osebne težave danes vplivale na vaše delo. Zdelo se vam bo, da ste z mislimi povsem drugje. Ne dopustite si te zmedenosti. Nadzorujte svoje misli, posvetite se delu. Včerajšnji spor je mimo, zato se danes odločite za nov začetek. Pazite na upravljanje z denarjem. Včasih imate nerealne želje, ki vam v denarnici pustijo globoke sledi. Predvidno z denarjem!

Škorpijon

Pri delu se bo pojavila oseba, ki vam bo dajala navdih in ki vas bo navdušila za določen cilj. Sledili ji boste, postala bo vaš vzornik. Prisluhnite ji, ko vam bo dala moder nasvet. Držite se obljube, ki ste jo dali nadrejenemu, saj bo tako ugotovil, da ste vredni zaupanja. Pri zdravju pazite na bolečine v križu, ki se bodo lahko pojavile zaradi premalo fizične aktivnosti.

Strelec

Tudi danes boste imeli pomisleke, saj se ne boste sposobni predati delu s polno paro. Res je, da vam zvezde niso najbolj naklonjene. Vseeno ohranite pozitivizem, saj vas bo samo ta pripeljal daleč. Bodite potrpežljivi, saj rezultati ne bodo vidni kar čez noč. Ohranite miren temperament in mirno kri. Ne bodite živčni, da ne bo vaše počutje še slabše.

Kozorog

Pri delu ste lahko tudi bolj uspešni. Premislite o tem, kako se lotevate delovnih nalog. Nove priložnosti za poslovni uspeh so že na poti. Čeprav imate mnogo poznanstev in zanimivih stikov, jih ne želite izkoristiti. Pomislite, morda pa bi vam ravno to pomagalo napredovati. Danes boste spoznali še eno zanimivo osebo.

Vodnar

Pokažite pripravljenost na delo. Vsekakor imate veliko delovnih obveznosti, toda če boste pokazali nehvaležen odnos, boste dosegli ravno obratni učinek. Sedaj ste pred preizkušnjo, saj nekdo misli, da si zaslužite napredovanje. Čas je, da se izkažete. Slabo voljo boste ob koncu dela pregnali z meditacijo ali fizično aktivnostjo. Privoščite si dovolj sprostitve in poskrbite za svoje zdravje!

Ribi

Vsa neodločnost pri delu bo danes izginila. Morda boste čutili napetost v odnosu s sodelavcem, toda vsekakor to ne bo vplivalo na vaše delo. Osredotočite se na končni rezultat, ki ga želite doseči. Vsekakor vam bo danes uspelo. Pazite na odnose doma, saj se boste domov vrnili slabe volje. Premislite o tem, ali je vaš razlog za to res utemeljen. Ne prenašajte slabe volje na bližnje!