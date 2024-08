Oven

Danes bo pravi dan za tveganje. Vsega tako ali tako ne morete predvideti in nihče vam ne more zagotoviti, da se bo vse srečno končalo. Stvari vzemite v svoje roke, bodite močni in pogumni. Nehajte oklevati in naredite korak naprej pri svojim sanjam. Že danes lahko naredite prvi korak, ki vas bo osrečil.

Bik

Danes boste brez večjega napora naredili tisto, kar si boste zadali, čeprav nihče ne bo verjel v to. Zaradi tega boste dobili tudi neko pohvalo, ki vam bo veliko pomenila. Pripravljeni pa boste tudi nekomu pomagati in izkazali se boste kot dober pomočnik. Ne bo vam žal.

Dvojčka

Danes boste pod hudim pritiskom obveznosti, ki bodo močno vplivale na vas. Ne boste se počutili ravno najbolje, vendar pa se boste le zaradi tega zavedali, da je dejansko čas za spremembe. Zašli boste v manjše težave, ki pa jih boste že do večera rešili, saj boste pokazali več resnosti.

Rak

Posvetite se nerešenim zadevam, ki morda ovirajo vašo pot do sreče. Svoj trud in vztrajnost danes končno usmerite v dokončna dejanja. Prijetno boste presenečeni, ko boste ugotovili, da nič ne ostane enako za vedno. Stvari se spreminjajo. Dan bo namenjen razmišljanju in tuhtanju.

Lev

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Devica

V poslovnem svetu boste danes postavljeni pred nekatere preizkušnje. Že navsezgodaj lahko pričakujete bojevito razpoloženje nadrejenega, ki vas bo presenetil s svojo zajedljivostjo. Ostanite popolnoma mirni! Zvečer pa se raje zamotite s prijatelji, s katerimi vam bo lepo in pozabite na napet dan.

Tehtnica

Zelo boste zadovoljni z razvojem določenega dogajanja, za katerega dolgo niste vedeli, v katero smer se nagiba in kam bo šel. Sedaj boste spoznali, da voda teče na vaš mlin, kar vas bo zelo razveselilo. Čakanje se vam bo obrestovalo in lahko boste kmalu želi uspeh in nagrade svojih preteklih dejanj.

Škorpijon

Vaše razpoloženje se iz dneva v dan izboljšuje, kar vas zelo veseli in prav tako ljudi okoli vas. Še naprej boste zadovoljni, srečni ter zdravi. Z rednimi pregledi pri zdravniku ste dosegli, da sta se zdravje in počutje izboljšala, vitalni ste in polni pozitivne energije. Nadaljujte z vsakodnevno telovadbo in zdravo prehrano.

Strelec

Prosti čas boste še najraje preživljali s svojo družino ali otroki. Tudi če še nimate svojih, se boste zabavali z nečaki, nečakinjami, morda z otroki prijateljev in znancev. Igrali in veselili se boste z njimi in se spomnili svojih otroških dni, ko ste razposajeno tekali po dvorišču družinske hiše. Takrat ste še bili svobodni in brez vseh obveznosti.

Kozorog

Skupinska aktivnost, ki se je boste udeležili, bo duhovno usmerjena, kot je recimo meditacija. Spoznali boste nove prijatelje iz oddaljenih krajev, s katerimi boste imeli iste interese. Čeprav ste običajno bolj nagnjeni k intelektualnim zadevam, boste danes še posebej intuitivni. Zapišite si vse misli in ideje, da jih ne boste pozabili.

Vodnar

Žive in čudovite sanje bodo lahko vir vašega navdiha za vaše prihodnje projekte. Skozi ves dan boste nadvse veseli in optimistični, vaše navdušenje se bo nadaljevalo. Uspešni boste tako pri karieri kot razmerjih. Vaša povečana intuicija bo izboljšala razumevanje drugih. Ne bodite presenečeni, če bodo prijatelji in sodelavci želeli vašo pomoč in navodila.

Ribi

Zalotili se boste, da razmišljate o počitnicah. Zadnje čase ste veliko delali in čutite, da si zaslužite odmor. Letos boste najverjetneje želeli početi nekaj čisto drugačnega. Morda boste potovali v tuje dežele. V odnosih boste bližje svojim najdražjim in zelo boste optimistični glede vaše prihodnosti. Uživajte.