Oven

Danes boste v stiku s svojo ranljivostjo. Kljub vsemu pa boste sprejeli izziv in delili vaša čustva s posebno osebo. Če boste nekomu povedali o vaših potrebah ali strahovih, boste razkrili le del enačbe. V mislih imejte, da resnična intimnost ni enosmerna, zato ne zapustite prostora, dokler tudi druga oseba ne bo povedala, kaj ji leži na duši.

Bik

Doma ni vse tako lahkotno in harmonično. V ozračju obstaja napetost, ki se odraža v smešnih družinskih prepirih. Ločite aktivnosti med brati in sestrami in spodbudite vašega partnerja, da se bo odpravil na kosilo s prijatelji. Danes vsem pustite svobodo, ki jo potrebujejo. Jutri boste spet vsi srečni, ko boste kosili skupaj.

Dvojčka

Vaša samozavest bo zelo nizka in dvomili boste v vaše sposobnosti. Ne bodite preveč depresivni. Vaše sposobnosti so enkratne. Poskusite pogledati na situacijo objektivno in izpostavite razlog, zakaj pri vaši karieri ne napredujete tako hitro, kot ste upali. Nekoliko boste v skrbeh zaradi denarja, a vedite, da se bo vse rešilo.

Rak

Danes boste leteli visoko in počutili se boste tako dobro, da boste želeli nekaj denarja zapraviti za prav posebno stvar. Na splošno boste bolj optimistični, ker so se vaši finančni dohodki povečali. Vsekakor pa bi bilo bolje, če bi malo počakali pred tako velikim nakupom in videli boste, kako se boste počutili čez nekaj dni. Premislite, da ne boste česa obžalovali.

Lev

Človek nima v navadi, da bi optimistične najave obdržal zase, a v vašem primeru bi bilo to še najboljše. Vaša samozavest bi lahko koga užalila in tega vsekakor ne želite, saj svojo idejo resnično podpirate. Vaše spretnosti so dovolj izpiljene, da vas bodo v vsakem primeru popeljale naprej. Zaupajte instinktu in naredite tako, kot vam bo narekovalo srce.

Devica

Danes lahko pričakujete veliko ljubezni in predanosti, na zdravstvenem področju pa boste občutljivi. Bodite pozorni, saj se bodo lahko pojavile bolečine v sklepih. Pri delu se bodo lahko danes pojavile napake! Previdno, saj ne želite, da bi napake zasenčile vse vaše uspešno delo v preteklosti.

Tehtnica

Zaskrbljeni boste zaradi družinskih odnosov. Čutili boste, da niso več tako močni. Ne skrbite. Pomembna sta le pogovor in iskrenost, tako boste rešili vse težave. Naredite korak nazaj in dajte prvi pobudo za pogovor. Njihov odziv vas bo presenetil. Pokažite optimizem že danes!

Škorpijon

V prijateljskem krogu se bodo dopoldne pojavile težave. Zapletli se boste v prepir, ki pa bo kratkotrajne narave. Razrešil se bo v vašo korist, zato se ne bojte. Življenje nas postavlja pred številne preizkušnje in prav je, da vedno pokažemo svojo notranjo moč. Prijatelji bodo spoznali, da krivda ni bila vaša, zato pričakujte opravičilo. Splošno počutje bo odlično!

Strelec

Danes boste prosili za pomoč. Predstavnica ženskega spola vam bo pomagala. Če ste v dvomih glede prave odločitve v povezavi z delom, se boste zagotovo lahko zanesli na bližnje. Pred vami je korenita sprememba, ki vam bo življenje obrnila na glavo. Prisluhnite modrim nasvetom! Finančno stanje je trenutno stabilno.

Kozorog

Danes bodite previdni. Pomanjkanje določenih informacij bi vas lahko pripeljalo do denarne izgube. Če ste nameravali vložiti ali oplemenititi svoj denar, sprva zberite vse informacije, ki jih potrebujete. Čas bo na vaši strani, zato ne hitite. V nasprotnem primeru vas v prihodnosti čaka izguba denarja. Bodite potrpežljivi in previdni.

Vodnar

Danes vam bodo zvezde naklonjene. Svetile bodo le na vas. Finance bodo blestele, počutje pa bo boljše kot kadarkoli. Zdelo se vam bo, da je ves svet vaš. V finančnih okvirih pričakujte izboljšanje. Čeprav preteklost ni bila najbolj stabilna, se veselite prihodnosti. V vaša jadra se bo ujel popolnoma nov veter.

Ribi

Danes boste razrešili veliko skrbi in težav, ki so vas pestile v zadnjem času. Čaka vas zelo družaben dan, poln pogovorov. Ugotovili boste, da imate okoli sebe ljudi, na katere se lahko dejansko zanesete; vedno in povsod. Pazite na to, kako sumničavi ste v resnici. Zaupanje je temeljno. Naučite se tega. Počutje bo odlično.