Oven

Danes boste morali biti pri delu previdni, nekdo vam bo v službi paral živce. Četudi ne bo šlo za nadrejenega, obdržite mirno kri. Le dobri odnosi vas bodo pripeljali daleč. Danes se na splošno izogibajte nejasnostim in prepirom. Če bo prišlo do osebnih zapletov, boste zagotovo na izgubi, medtem ko boste spore pri delu lahko rešili. Previdnost ne bo odveč!

Bik

Tudi danes boste polni delovne vneme. Zdelo se vam bo, da ste neustavljivi. Ne smete si domišljati, da ste odporni na vse. Danes lahko pričakujete vidno poslabšanje vašega zdravja. Kljub temu, da boste želeli opraviti vse, vam danes morda ne bo uspelo. Poskrbite sprva za svoje počutje, naj bo delo danes na drugem mestu. Pričakujte težave s sinusi.

Dvojčka

Prepričajte se, da zmorete. Le tako boste danes uspešni. Prav je, da se navdušite nad svojim delom. Prepoznajte v njem izziv in videli boste, kako se bo delovni zagon izboljšal že dopoldan. Morda potrebujete nasvet. Pogovorite se z osebo, ki ji zaupate in videli boste, da so rešitve mogoče. Potreben je le optimistični pogled in videli boste, da lahko premagate vse ovire.

Rak

Danes je pred vami uspešen delovni dan. Sprejeli boste določen projekt, prav tako pa je mogoče, da se bodo prav danes pokazali zametki napredovanja. Pokazali boste navdušenje. Žareli boste, saj bo vaš delovni elan neprecenljiv. Napnite vse svoje moči in se pripravite, saj vas bo usoda zagotovo presenetila na vsakem koraku.

Lev

Dobro premislite o svoji poslovni poti. Tudi danes boste dvomili, da je le ta prava. Ne pozabite, da brez tveganja ne boste našli odgovorov, na katera si ta trenutek postavljate vprašanja. Pazite na komunikacijo s sodelavci. Zdelo se jim bo, da letate visoko in da imate občutek vsevednosti. Prisluhnite tudi njim. Ne mislite le nase in na svoje argumente.

Devica

Pri delu se boste danes naprezali, morda celo preveč. Delovne okoliščine vam bodo naklonjene, prav tako pa se boste izkazali, saj bo končni rezultat boljši, kot ste pričakovali. Bodite bolj taktični. Zagotovo poznate osebe, ki bi vam lahko omogočile poslovno rast, toda teh poznanstev nočete izkoristiti. Dobro premislite. Vsekakor danes pazite na odnose z bližnjimi in kolegi pri delu.

Tehtnica

Danes se vam bo zdelo, da želi nekdo manipulirati z vašimi občutki. Res je, da ste občutljivi in to je vidno tudi na delovnem mestu. Ne pokažite svoje nemoči. Prav je, da ohranite debelo kožo, saj boste samo tako lahko uspešni. Pred vami bo prav danes nova preizkušnja, ko boste morali pokazati, da zaupate sami vase. Samozavesten nastop vam bo prinesel dodatne točke!

Škorpijon

Morda pričakujte preveč. Razmišljate o spremembah, ki si jih želite. Prav je, da ste inovativni, toda ne želite si preveč. Ne hitite proti svojim ciljem, saj si morate sprva postaviti realne cilje. Z manjšimi zahtevami boste zagotovo ugodili tako sebi kot nadrejenim. Ne bodite tako strogi do sebe. Danes boste pokazali pravo delovno vnemo in slednja vas bo pripeljala zelo daleč.

Strelec

Danes lahko pričakujete pester dan. Pri delu boste zelo aktivni. Čaka vas obilo klicev in elektronske pošte. Morda ste v obdobju priprav, ki pa jih boste danes prav zagotovo izpeljali do konca. Prejeli boste dobre novice, ki vam bodo omogočile pogled na delo z drugega zornega kota. Pazite le na svoje zdravje. Privoščite svojemu telesu zadosti počitka.

Kozorog

Pri delu bodite zelo previdni. Delovne okoliščine ne bodo na vaši strani. Danes obstaja verjetnost prepirov, saj se vam bo zdelo, da drugi ne razumejo vaših argumentov. Ohranite mirno kri in ne sklepajte prehitro. Razmišljali boste celo o menjavi dela. Trenutno se nahajate v obdobju, ko se vam zdi, da vam spremembe lahko prinesejo le pozitivne novosti. Danes ne sprejemajte pomembnejših odločitev.

Vodnar

Delovne zadolžitve vam v tem tednu zagotovo ne bodo šle dobro od rok. Čutili boste, da vam primanjkuje znanja in volje, zato boste potrebovali dodatno energijo. Verjemite vase. Naj vas ne zavede mnenje drugih oseb. Izogibajte se prepirom, še posebno v odnosih s sodelavci. V prostih popoldanskih urah si privoščite dovolj počitka, saj boste potrebovali nove zaloge energije.

Ribi

Pričakujte pogovor s pomembno osebo. Morda bo šlo za vašega nadrejenega, ki mu boste zaupali nove ideje. Poskusite. Ne bojte se svojih zamisli. Zagotovo vam bodo novi predlogi prinesli več pozitivnih kot negativnih posledic. Vaš ugled na delovnem mestu bo zrasel. Danes vam bo nekdo izkazal spoštovanje. V svoji koži se boste počutili izvrstno. Bravo!