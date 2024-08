Oven

Današnji dan bo poln ljubezni. V domačem okolju se boste počutili zelo dobro. V popoldnevu si le privoščite počitek. Tako si boste nabrali novih moči za prijeten, a miren večer v družbi svoje družine. Proti večeru je mogoč obisk kina ali gledališča s prijatelji. Druženje vam vsekakor ne bo ušlo. Pomislite tudi na tiste prijatelje, ki jih niste videli že precej časa. Danes bo idealen dan, da se ponovno snidete.

Bik

V domačem okolju bo lahko danes prišlo do preobratov in konfliktov. Pazite na svoje besede, saj bi z njimi lahko prizadeli bližnje. Tega si prav gotovo ne želite, mar ne? Predolgo ste čakali na skupno druženje, da bi sedaj ustvarjali slabo vzdušje med družinskimi člani. Zdravje vam bo bolj naklonjeno, pazite le na težave s sečili, ki se bodo lahko pojavile proti večeru.

Dvojčka

Danes bo vaš dan! Počutili se boste zelo zdravo, prav tako boste zelo fizično aktivni. V popoldanskem času boste deležni obiska prijatelja, za katerega ste mislili, da je na vas že povsem pozabil. Zmotili ste se! Pogovor z njim vam bo v veselje, saj se je v času, ko se nista videla, zgodilo res veliko stvari. Proti večeru si privoščite počitek.

Rak

Danes se boste počutili malce slabše kot sicer, saj boste zelo utrujeni. Če si ne boste mogli privoščiti jutranjega poležavanja, si privoščite vsaj popoldanski počitek. Tudi sprehod na svežem zraku vam ne bi škodil. Naberite si dovolj energije za nove podvige! Energijo boste lahko črpali tudi iz odnosov z družinskimi člani, ki bodo danes res dobri.

Lev

Tudi danes bodo odnosi doma in z bližnjimi zelo dobri. Konflikti niso vidni. Počutje bo zmerno, res pa je da boste morda malce bolj leni. Če vas je včerajšnji večer izmučil, je prav, da si vzamete čas zase. Spočijte se, saj so pred vami novi in naporni izzivi. Večer bo minil zelo mirno, morda celo mirnejše kot običajno. To vam bo tudi ustrezalo. Uživajte!

Devica

Sedaj, ko ste razjasnili odnose, ki so bili za vas težavni, boste začutili, da se vam je odvalil kamen od srca. Prenašanje bremena na druge vam močno odsvetujemo, zato naslednjič rešujte težave sproti. Težave se bodo lahko pojavile tudi na zdravstvenem področju. Pozorni bodite predvsem v popoldanskih urah, ko bo tudi splošno počutje malce slabše. Pazite se nevarnosti prehlada!

Tehtnica

Depresivno razpoloženje je za vami. Res je, da si boste danes privoščili malce več počitka, toda ne skrbite. Vzemite si tisto, kar potrebujete, saj si boste samo tako nabrali dovolj energije. Danes boste kazali predanost do vseh bližnjih oseb in družinskih članov. Prav je, da jim pokažete, kaj čutite. Pogrešali so vašo dobro voljo. Zdravje in splošno počutje bosta danes odlična.

Škorpijon

Zbudili se boste spočiti in polni energije. Pred vami je nov dan in tudi nov začetek. Današnji dan boste izkoristili do potankosti. Zdelo se vam bo, da imate veliko odvečne energije, ki je ne morete porabiti. Priporočamo vam več fizične aktivnosti, ki vam bo omogočila pravo mero sprostitve pred novimi izzivi na delovnem mestu. Počutili se boste res odlično, zato bi bilo res škoda, da bi dan preživeli za štirimi stenami.

Strelec

Tudi danes boste razmišljali o željah in pričakovanjih, ki jih imate. Kar posvetite se sebi! Premislek vam bo dobro del. Pričakujte zelo razgiban dan in zelo družabno popoldne, ki ga boste preživeli v družbi najbližjih. Zdravje in počutje bosta danes boljša. V popoldnevu si privoščite sprehod v naravi, ki vam bo dobro del.

Kozorog

Prekipevali boste od energije, zdelo se vam bo, da je nikakor ne morete porabiti. Premišljevali boste o ambicijah, ki jih imate in ki jih želite doseči na službenem področju. Naredite si načrt in mu sledite. Pazite, koliko denarja zapravljate predvsem za majhne in nepotrebne stvari.

Vodnar

Počutje bo danes odlično. V sebi boste čutili novo moč, ki bo prihajala iz globine vašega telesa. Čeprav je bil včeraj težek dan, bo danes povsem drugače. Možni so obiski sorodnikov in prijateljev ali pa celo krajši izleti. Dolgočasili se prav gotovo ne boste. Družabnost bo nekaj povsem običajnega danes. Počutje: odlično!

Ribi

Danes boste dobro razpoloženi, polni humorja in upanja. Dan bo odličen za to, da si izberete oviro, ki vam že dolgo povzroča težave, saj jo boste danes z lahkoto preskočili. Bili boste samozavestni in polni energije – premagajte vse razdalje. Začnite že zgodaj zjutraj in do večera boste nadvse zadovoljni sami s seboj.