Oven

Včeraj ste se resnično spočili, telo ste napolnili z novo energijo. Pred vami je uspešen dan, poln dogodivščin. V službi boste kos novim delovnim nalogam, ki vam jih bodo naložili nadrejeni. Zelo verjetno boste morali danes celo malce podaljšati delovnik. Pazite na to, da boste svoji družini namenili dovolj časa. Nekdo si želi več vaše pozornosti. Možni so konflikti v odnosih. Previdno!

Bik

Še vedno lahko pričakujete nihanja v razpoloženju. Obstaja nevarnost pojava glavobola, zato previdno, saj se ne boste počutili najbolje. Priporočamo več fizične aktivnosti, saj boste tako pregnali glavobol in sprostili svoje telo. Še vedno boste čustveno razposajeni. Želeli si boste druženja in ljubezni, tako samski kot vezani. Delovni dan se vam bo vlekel, zato se skušajte osredotočiti na delo.

Dvojčka

Danes boste predani svojemu partnerju. Čutili boste močna čustva, ki vas bodo spremljala cel dan. Zjutraj ne boste želeli vstati, saj vas misel na delo ne bo navduševala. Vseeno bo danes delovna storilnost na višku, zato boste kos vsem obveznostim. V službi boste zelo aktivni in delovno zagnani. Pazite na zdravje, saj se boste lahko zvečer počutili slabše in boste zelo utrujeni.

Rak

V ljubezni vam bo današnji dan res naklonjen. Danes lahko pričakujete veliko ljubezni in predanosti. Danes boste na zdravstvenem področju še posebej občutljivi. Bodite pozorni, saj se bodo lahko pojavile bolečine v sklepih. Pri delu se bodo lahko danes pojavile napake! Previdno, saj ne želite, da bi napake zasenčile vse vaše uspešno delo v preteklosti.

Lev

Dan bo pravi za vse vrste fizične aktivnosti, zato ne odlašajte. Popestrite si ga s svojimi najljubšimi športi. Telesna vadba vam bo vrnila vitalnost in energičnost, ki se bo poznala na vseh področjih. Na delovnem mestu lahko pričakujete pozitivne spremembe. Poslušajte tudi nasvete svojih kolegov, ki vam bodo lahko še kako pomagali pri vašem novem projektu.

Devica

Počutje bo tudi danes neverjetno. Zdelo se vam bo, da ste se zbudili kot novi. Čaka vas naporen dan, še posebej na delovnem mestu. Pazite na stres, saj bo na vas vplival predvsem zvečer. Popoldan si privoščite druženje s prijatelji, ki jih že dolgo niste videli. Naporen delovnik vam je v zadnjem času to preprečeval, zato je skrajni čas, da se jim posvetite.

Tehtnica

Danes boste pričeli uresničevati nove vizije na delovnem področju. Sprva preučite delovne obveznosti in šele nato pričnite z delom. Načrtovanje bo nujno, saj se boste drugače znašli v popolni zmedi. Potrebna bo dodatna motivacija, še posebej dopoldan, ko boste delali načrt za svojo delovno nalogo.

Škorpijon

Poskušajte danes ostati mirni. Če bo potrebno, se ugriznite v jezik. V teh dneh previdno ravnajte tudi z denarjem; včasih ste malce preveč radodarni do drugih in do sebe. Še posebej danes se izognite večjim izdatkom in naložbam. Vsakič premislite, če neko stvar res potrebujete.

Strelec

Razmišljali boste o naslednjem koraku, intuicija pa vas bo vodila k pravilni odločitvi. Če čutite, da je prav, kar počnete, potem se na dajte motiti. Zaželeli si boste drugačne družbe od dosedanje, kar pa bo lahko povzročilo nekaj težav. Kar pogumno naredite korak naprej, nova poznanstva vam bodo koristila.

Kozorog

Danes boste tako zaposleni sami s seboj, da vam bo za druge preprosto zmanjkalo časa. Jutri tega nikar ne ponovite! Nekoga boste pustili na cedilu, svoje potrebe boste postavili v ospredje – malce sebično, a iskreno opravičilo bo zadostovalo. Resno razmislite o tem, koliko vam ta oseba sploh pomeni.

Vodnar

Na poslovnem področju boste doživeli pomemben preobrat, ki bo posledica vaših preteklih odločitev. Če ste vse do sedaj dvomili v njihovo pravilnost, boste zdaj končno vedeli, da ste ravnali pravilno. Vaš pogled bo usmerjen v prihodnost, pogumno pa boste delali prve korake.

Ribi

Poguma in iznajdljivosti vam ne bo primanjkovalo. Nobena delovna obveznost vam ne bo prezahtevna, vendar se še ne boste mogli pohvaliti s kakšnimi večjimi finančnimi prihranki. Spremenili boste tudi neke načrte, ki so povezani s skupnim življenjem ali podpisom pogodbe.