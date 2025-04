Oven

Ne ukvarjajte se s starimi zamerami, saj jih boste le še poglobili. Raje se posvetite tistim, ki jih imate radi, saj se boste v njihovi družbi lahko ponovno sprostili. V službi vas čaka naporen dan, saj vam bo nekdo nenehno govoril, kaj vse pričakuje od vas. Delajte, kot mislite, da je prav.

Bik

V službi se vam obetajo prav odlične priložnosti. Morda vam bodo celo ponudili napredovanje ali pa se boste lotili nekega dodatnega izobraževanja. V vsakem primeru bo to pot navzgor, proti cilju, kjer se vam bodo odpirala vedno nova vrata. Je pa nedvomno pred vami obdobje trdega dela.

Dvojčka

Čeprav boste danes nadvse močni pri komunikaciji, pa dan kljub temu ni primeren za sodelovanje, zato v službi ali doma nikar ne računajte na skupinsko delo. Raje se sami lotite vsega, ker boste le v tem primeru zadovoljni z rezultati. Odpravite se po nakupih. Lahko si jih privoščite.

Rak

Nesporazumi z vašo okolico se bodo kar vrstili. Doma že dolgo niste zadovoljni s stanjem in veliko stvari je, ki vas bodo danes še posebno motile. Če se boste odločili, da boste izboljšali finančni položaj, boste morali nekaj spremeniti in se nečemu odpovedati. Dobro se naspite. Ker je bil vaš spanec v zadnjih nočeh nemiren, ste nemirni in razdražljivi.

Lev

Danes boste edini, ki boste našli pravilno rešitev. Zato vas bodo navidezno slavili, a bodite previdni, nekaj prijateljev je že po naravi precej ljubosumnih. Zavidajo vam vaš uspeh in vas obrekujejo. Denarno stanje se danes ne bo spremenilo, prilivov, ki jih pričakujete, še ne bo. Zdravstveno stanje se bo poslabšalo.

Devica

Zanos vašega partnerja se bo zmanjšal, vi pa se boste začudeno spraševali, kam sta izginili romantika in nežnost. Verjetno boste pretiravali, kajti po drugi strani tudi vi ne posvečate dovolj pozornosti njegovim željam. Samski boste prejemali veliko pozornosti s strani nasprotnega spola. Čeprav bo nekdo namignil, da je že čas, pa se vendarle še ne boste pripravljeni odločiti.

Tehtnica

Posvetite se starim izzivom, na obzorju se namreč kažejo precejšnje težave, ki jih boste lahko rešili le z odprtimi očmi. Danes boste na intelektualnem področju cveteli, saj boste zbrani in boste imeli dovolj časa za tehten razmislek. Če bolečine, s katerimi se spopadate v zadnjih dneh, tudi danes ne bodo minile, se čim prej odpravite k zdravniku.

Škorpijon

Danes boste odkrili formulo, kako posvečati ogromno časa in pozornosti službi ter obenem biti v prostem času aktivni, se družiti z družino, bližnjimi, sorodniki in prijatelji. Posvetite se tudi finančnemu področju, ki je le videti dobro. Zaradi spremenjenega, bolj zdravega načina življenja boste danes začutili, da ste polni elana.

Strelec

Obveznosti danes nikar ne opravljajte z levo roko, saj bi se vam to lahko kaj hitro maščevalo. Le prizadevnost je tisto, kar šteje. Na finančnem področju se boste morali soočiti z nekimi ovirami, ki pa jih boste tudi uspešno rešili. Poskusite se izogniti težki in mastni hrani, saj se bodo sicer vaše želodčne težave še povečale.

Kozorog

Danes boste dobili odlično priložnost, saj se boste začasno lahko malce oddaljili od vseh težav. Sprejmite jo in poskrbite za svoje telo in duha. Poskrbite za svoje zdravje in se razvajajte. Vzemite si čas in razmislite tudi o možnih finančnih rešitvah. Danes pozabite na gospodinjska opravila.

Vodnar

Odnosov danes ne boste mogli urediti in zaradi tega boste precej obremenjeni in osamljeni. Razčistite sami pri sebi, popolnosti ni in tudi popolnega prilagajanja ne! Finančno stanje boste po zaslugi vašega truda in nekaj ugodnih premikov končno lahko popravili. Na področju zdravja bo še naprej vse v najboljšem redu..

Ribi

Dobro premislite, preden boste kaj rekli, kajti bližnje osebe vas bodo danes jemale zelo resno. Imeli boste močan vpliv na ljudi okoli vas, zato ne bodite presenečeni, če vas bodo spraševali za mnenje in nasvete. Svetujte samo, če boste popolnoma prepričani v svoj prav in se ne zapletajte v zadeve, ki se ne bodo nanašale neposredno na vas.