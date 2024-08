Oven

Danes boste nejevoljni, ker vas je nekdo napotil v napačno smer. Za vas ne bo pomemben razlog. Namesto, da bi spremenili razpoloženje, boste sledili občutku, dokler vam vse skupaj ne bo začelo presedati. Bolje bi bilo, da bi se borili zase, vi pa boste stali pri miru in ne boste naredili ničesar. Ob vsem skupaj pazite na morebitne posledice.

Bik

Danes boste prišli do spoznanja, da ste še vedno zelo srečni. Mislili ste, da boste srečni samo, če boste dobili več. Kar se morate naučiti je, da v življenju ne rabite veliko za srečo. Večina od nas že ima tisto, kar potrebujemo, da so naša življenja srečna. Znebite se stvari, ki jih ne želite, da boste srečnejši. Odločitev leži na vas.

Dvojčka

Izkoristite ugodno priložnost in se malo umaknite iz mesta ali vsaj od ljudi, ki vas utrujajo in razburjajo. Najbolje se boste počutili, če boste preživeli nekaj časa v naravi ali v gorah. Sprostila vas bo tudi lažja telesna aktivnost, kot je na primer delo v vrtu ali krajši sprehod. Poskrbite za sprostitev.

Rak

Poslovni odnosi bodo zahtevni, saj se bo krepila konkurenca in želja po dokazovanju. Svoje pripombe in kritike izrecite zelo previdno, še posebej če bodo te namenjene občutljivim osebam. Prijateljem ponudite podporo in pomoč, ne izpustite pa niti priložnosti sodelovati pri določenih humanitarnih akcijah.

Lev

Potrebno bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne pa kot naporno prilagajanje.

Devica

Poskušajte nadzorovati prekomerno zapravljanje, odločite se za varčevanje. Skupinski podvigi na poslovnem področju vam bodo v prihodnje prinesli velike dobičke. Dan bo primeren tudi za razreševanje konfliktov in nesoglasij s partnerjem. Oba sta se pripravljena malce prilagoditi in ustreči drug drugemu. Ne zapravite te odlične priložnosti.

Tehtnica

Prav nič vas ne bo ustavilo, da bi danes dokončali, kar ste si zadali že nekaj časa nazaj. Nekdo vam bo pri tem pomagal z nasveti in s spodbudo. Proti večeru boste zelo zadovoljni sami s seboj in okoli sebe boste imeli tiste prave prijatelje. Prav nihče vam ne bo zameril, da boste v središču pozornosti.

Škorpijon

Dobili boste pomembno sporočilo, ki bo vplivalo na vaše začrtane cilje. Sprejeli boste novo odločitev. Ko jo boste posredovali tudi ljudem okoli vas, jim vaša odločitev ne bo preveč všeč. A ne skrbite, mislite s svojo glavo, poslušajte intuicijo in ravnajte po svoje, saj se vam bo vse skupaj tudi obrestovalo.

Strelec

Nikar ne zamudite poslovne priložnosti, čeprav se vam zdi, da ji ne boste kos. Le če boste sprejeli izziv in dali vse od sebe, boste lahko napredovali in uresničili svoje ambicije. Začnite se zavedati, da ste veliko bolj močni, kot se vam zdi. Ste tudi zelo sposobni. To morate dokazati samo še sebi, drugi so to že opazili.

Kozorog

Danes boste dobre volje. Ne bodite pa presenečeni, če vas bo nekdo nečesa obtožil. Več ali manj ne boste imeli veliko možnosti, da bi kaj naredili proti temu, ampak enostavno to sprejmite in pojdite naprej. Naredite vse, da boste obdržali pozitivnost. Ne izgubite samozavesti samo zato, ker nekdo drug ne bo odobraval vašega načina reševanje stvari.

Vodnar

Vaša agresivna narava bo danes še posebej močna, zato bodite previdni. Čeprav bo to dobro, saj boste odločni in boste zato lahko dokončali obveznosti, pa bo problem v tem, da boste imeli težnjo po tem, da bi hodili po prstih drugih ljudi v času procesa. Bodite skrbni do čustev drugih in jih ne razburjajte.

Ribi

V vaši naravi je, da želite vključiti vse v vaše plane. Zato tekate naokoli, da se prepričate, da je za vse lepo poskrbljeno. Več kot verjetno bo na dan spet prišla vaša skrbeča stran, zato kar svobodno razdajajte to ljubezen. Samo bodite previdni, da ne boste žrtvovali preveč, ko boste skrbeli za druge. Pomislite tudi nase!