Oven

Danes boste razpoloženi mnogo bolje kot običajno. Naj vas ne napade spet slaba vest, da bi morali delati sedem dni v tednu. Danes se vam bo končno uspelo celo sprostiti. Uživajte! Preživite ta dragoceni čas v družbi svojih najdražjih in to večkrat ponovite. Vsi boste zadovoljni.

Bik

Danes boste s svojimi prijatelji popolnoma iskreni, brez zadržkov boste. Zaupali jim boste tudi najbolj intimne skrivnosti, kar bo pripeljalo do še bolj trdnih odnosov. Pričakujete lahko vzajemno predanost, ki vam bo pomagala prebroditi mnogo težav. Pokažite jim, da ste jim hvaležni za podporo.

Dvojčka

Danes boste v zraku začutili optimizem. Potegnil vas bo v pravo smer. Današnji dan bo ugoden tudi za fizično delo, zato se ga lotite kljub temu, da je vikend, saj boste bolj produktivni kot običajno. Zvečer se s partnerjem razvajajta, lahko tudi v kopeli ali pa si privoščita masažo. Uživajta v storjenem.

Rak

Škoda bi bilo, da bi zanemarili tako ustvarjalne ideje, ki so se nakopičile v vaši glavi. Pokličite prijatelje in se pogovorite o njihovih možnostih za uresničitev. Saj veste, da več glav več ve. Vezani boste danes spoznali, da imata s partnerjem različno mnenje glede nečesa. Ne skrbite, čas bo pokazal svoje.

Lev

Danes boste utrujeni in leni. Že zjutraj se boste težko splazili iz postelje, počutje pa se tekom dneva ne bo kaj prida izboljšalo. Ne boste vedeli, ali bi se lotili sestavljanja načrtov ali pa bi raje samo sanjarili. Neodločni boste in kar ne boste sposobni ukrepati. Ne skrbite, to je samo prehodno obdobje. Gibanje vam bo pognalo kri po žilah.

Devica

Predajali se boste ljubezni in nežnosti, saj boste vedno bolj romantični. Na žalost pa vaš partner ne bo čutil isto. Ne obupajte, za izpolnitev vaših romantičnih želja ob svečah najdite drugo družbo. Prijatelj že nestrpno pričakuje vaš klic. Ne pustite ga čakati, saj si imata veliko za povedati.

Tehtnica

Zbudili se boste spočiti in polni energije. Pred vami je nov dan in tudi nov začetek. Današnji dan boste izkoristili do potankosti. Zdelo se vam bo, da imate veliko odvečne energije, ki je ne morete porabiti. Priporočamo vam več fizične aktivnosti, ki vam bo omogočila pravo mero sprostitve pred novimi izzivi na delovnem mestu. Počutili se boste res odlično, zato bi bilo res škoda, da bi dan preživeli za štirimi stenami.

Škorpijon

Dan bo kot naročen za druženje in potepanje po mestu. Na obzorju so izjemne priložnosti za nove stike, izmenjavo informacij in pridobivanje novih izkušenj. Vse oblike komunikacije bodo danes izjemno produktivne, ne glede na to, ali boste komu pisali ali pa ga boste poklicali.

Strelec

Razmišljate o določeni osebi, ki bi ji radi priskočili na pomoč. Vsekakor bi bil to pravi korak, kajti nekdo močno potrebuje vašo podporo. Pazite le, da ne boste pretiravali. Pomagati nekomu ne pomeni postoriti vse namesto njega, zato ne bodite vsiljivi in ne kažite preveč svoje ambicioznosti. Raje predlagajte pot do rešitve in se potem varno umaknite.

Kozorog

Posvečali se boste organizaciji projektov in vsi izzivi, ki jih boste deležni na tej poti, vas bodo navdihovali in polnili z novo energijo. Mnenja drugih vam ne bodo pomenila nič, če ne bodo podkrepljena z dokazi. Zelo zahtevni boste. To strogost in delovno zagnanost bodo drugi cenili in tudi vaš ugled v delovnem okolju bo temu primerno rasel.

Vodnar

Končno boste razpoloženi za eksperimentiranje in pripravljeni, da se boste naučili kaj novega. Nevsakdanje in rahlo čudaške ideje vas navdihujejo in zaželeli si boste družbe ljudi, ki bi uživala v podobnih stvareh. Vsekakor boste danes hoteli pobegniti od predvidljivega vsakdanjika in rutine. Jutri bo za vas pomemben dan, pripravite se.

Ribi

Danes se boste znašli v situaciji, ki bo od vas zahtevala izjemno zbranost in pogum. Poskušajte se obvladati in se izogibajte konfliktom ter čustvenim izbruhom. Držite glavo pokonci in sprejemajte vse z dostojanstvom in mirno. To bo ključ do uspeha. Vse, kar je negativno, bo hitro minilo, in če boste zdaj naredili pravi korak, bo prihodnost še svetlejša.