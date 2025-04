Oven

Samskim bo današnji dan ponujal možnosti za ljubezenski in čustveni razcvet. Če boste ponujene priložnosti znali izkoristiti, boste lahko že nocojšnji večer preživeli v objemu prav simpatične osebe. Vezanim se obetajo neki pozitivni dogodki v odnosu s partnerjem. Partner bo nocoj nadvse romantičen.

Bik

Ni se vam potrebno družiti z ljudmi, ki v vas sprožajo slabe občutke ali pa celo občutek krivde. To delajo le zato, da se sami počutijo bolje, zato jim nikar ne nasedajte. V službi vas danes čaka naporen dan, vendar vam ga bo kljub vsem obveznostim uspelo zaključiti kot ste si zamislili.

Dvojčka

Preživeli boste rahlo nenavaden, ampak nadvse zanimiv večer v družbi že poznanih ljudi. Najprej ne boste popolnoma prepričani v vse skupaj, vendar boste na koncu več kot presrečni, da ste se udeležili srečanja. V službi bo na preizkušnji vaša umetniška duša. V kolikor boste potrebovali pomoč, se obrnite na sodelavca.

Rak

Osamljeni boste in pretakali boste krokodilje solze ter se spraševali, zakaj se vam je nekaj zgodilo. V veliko uteho vam bo danes ustvarjalno delo. Nemirni duh vas bo gnal v nove avanture. Spet boste prevzeli vajeti, se umirili in se resno posvetili vsakdanjim obveznostim. Za vas ne bo več ovir.

Lev

Ne bodite slabe volje. Priznajte si, da ste za nastalo situacijo krivi sami. Počutje se bo tako izboljšalo, s tem pa se bodo sprostile tudi druge blokade. Po vsej verjetnosti boste srečali tudi osebo, ki bo poleg poslovnega sodelovanja prinesla tudi čustveno toplino. Pazite, da se ne boste opekli!

Devica

Bolj kot delovnim obveznostim se boste posvetili nekim pričakovanjem ali sanjam. Vse to pa bo morda še najbolj povezano z vašim čustvenim svetom. Razmišljali boste tudi o novih poslovnih načrtih, a naj ne ostane samo pri željah. Prihaja pozitivno obdobje za to področje, zato naredite korak naprej.

Tehtnica

Rešili boste neke težave in z večjim optimizmom boste zrli v vašo prihodnost. Do sedaj se nikakor niste mogli pohvaliti z napredkom in dobro voljo, sedaj pa se boste počutili veliko bolje in vsako stvar boste videli veliko bolj pozitivno. Dan bo namenjen tudi druženju z prijatelji.

Škorpijon

Zaključili boste z določenim obdobjem in začeli z novim. V vmesnem času pa boste izgubljeni in ne boste ravno vedeli, kaj početi sami s seboj. Kljub temu boste kmalu našli moč, da se boste oprijeli novih ciljev, saj je to zapisano v zvezdah. Določene lekcije ste že osvojili, zdaj pa vas čakajo še druge.

Strelec

Z dušo in telesom boste v harmoniji, kar bo dobrodošla sprememba. Zadovoljni boste s svojo podobo, tako zunanjo kot notranjo. Čim dlje skušajte ostati v takšnem stanju. Če še nimate partnerja, se vam bo v teh dneh ponudila odlična priložnost za novo zvezo. Uživali boste v radostih življenja.

Kozorog

Obeta se vam učenje. Vlagati boste morali v znanje, če boste hoteli ustreči sebi in ostalim. Ne bo lahko, vendar je to edina pot. V življenju se srečujemo z vzponi in padci. To potrebujete za optimalni razvoj. Skušajte se odpovedati zastarelim vzorcem, da se boste lahko osvobodili in zadihali s polnimi pljuči.

Vodnar

Danes pričakujte nek čuden splet okoliščin, ob katerih ne boste ostali ravnodušni. Vse skupaj vas bo spravilo v slabo voljo, saj enostavno ne boste več vedeli, komu lahko zaupate. Ker pa boste izredno samozavestni, lahko pričakujete povečano mero egocentričnosti, s čemer boste le še poslabšali situacijo.

Ribi

Pot, ki ste jo izbrali, ni najboljša, na kar vas bodo danes tudi opozorili. Zdaj je, kar je, saj možnosti za popravek v tem trenutku še ne boste dobili. Sprijaznite se z nastalo situacijo in iz nje potegnite le najboljše. To je namreč vse, kar lahko storite. Na splošno boste danes polni energije.