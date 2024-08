Oven

Vaše zdravje bo v najboljši formi. Sploh danes boste fizično, čustveno, duhovno močni in pripravljeni, da boste izkoristili notranjo moč. Lahko da se bodo sprostile stare travme, kar vam bo preprečevalo, da bi lahko šli naprej. Preprosto pozabite na pretekle teme in težave, nadaljujte taki, kot ste in uživajte.

Bik

Razumevanje potreb in želja drugih bo obogatilo vaša razmerja. Vaša intuicija bo močna in verjetno boste nagonsko brali misli, občutke, potrebe in želje drugih. Prostovoljno boste posredovali vaše izkušnje, znanje in razumevanje. Zaradi tega boste bližje drugim, ki bodo delali za vas na različnih nivojih. Socialni dogodki vam bodo prinesli nove prijatelje.

Dvojčka

Na splošno znate dvigniti samozavest drugim ljudem in dobri ste pri zaznavanju njihovih misli in občutkov. A danes bo ta talent zelo okrepljen zaradi povečane intuicije. Zato boste še posebej navdušeni in optimistični. Delovno in domače življenje bosta dobra. Fizično boste zdravi, živahni in duhovno boste močni.

Rak

Uživajte v sprehodu, v naravi, v vonju po travi, v lepi pesmi ali pa v nečem, kar vas enostavno razveseljuje. Ni treba, da so stvari drage in nenavadne. Samo poskrbite, da boste zadovoljni. Danes boste srečo iskali v malih stvareh. Sproščujoč dan je pred vami, uživajte in se ne obremenjujte.

Lev

Danes boste spoznali nove ljudi s podobnimi stališči. Ravno zaradi tega bo lahko prišlo do nekega konflikta s prijateljem, saj bo ljubosumen. Ta prepir vas bo vrgel iz tira in zdelo se vam bo, kot da morate ves čas nekomu polagati račune. Morda bi morali postati bolj odločni in strogi.

Devica

Precej boste nemirni. Ne boste želeli upoštevati omejitev do ljudi, ki ne bodo enakega mnenja kot vi. Pazite, da ne boste prizadeli osebe, ki vam je ljuba. Dan boste začeli s prepirom, ki vas bo spravil v slabo voljo. Vseeno ne dovolite, da bi čustvene težave vplivale na vašo delovno storilnost.

Tehtnica

Stvari bodo končno potekale po načrtih in željah. Vse niti imate sedaj v rokah sami in prav danes se bo to še potrdilo. Poslušajte svojo intuicijo in se odločajte tako, kot vam bo narekovalo srce. Zvečer pa boste zaradi vsega razmišljanja kar malce utrujeni in dobro bi bilo, da bi se pred novimi izzivi spočili.

Škorpijon

Vaše razpoloženje bo danes bojevito, nekoga pa boste presenetili s svojo zajedljivostjo. Ostanite mirni in se ne zapletite v spor. Ne hitite preveč pri odločitvah in naj ne bodo izrečene brez premisleka. Tudi zvečer ne bo veliko bolje, zelo boste nemirni, saj boste opazili, da ste precej neodločni.

Strelec

Dobro bi bilo, da bi se malce sprostili. Dobili boste občutek, da je vaše življenje prazno. Poskusite najti stvari, ki vas bodo osrečevale in izpopolnjevale. Prav zagotovo bi vas osrečil kakšen nov hobi, ki bi vaše življenje naredil bolj razgibano. Poskusite v to vključiti še ostale člane družine.

Kozorog

Zgodili se bodo prvi spodbudni premiki, ki vam bodo pomagali pri notranjem ravnovesju. Videli boste nove priložnosti, ki bodo za vas pomenile velik izziv. Pokazali boste, da zmorete sami premikati gore. Vseeno pazite, da ne bi pretiravali, saj bi se ob vsem naporu lahko psihično in fizično sesuli.

Vodnar

Ker boste danes bolj odsotni pri delu, bodo temu primerni tudi rezultati. Nikakor se ne boste mogli ujeti s sodelavci, vendar boste toliko bolj čutili svojo notranjo harmonijo. Pazite, da se nerazumevanje s sodelavci ne bo vleklo v nedogled. Prav zaradi tega bi lahko šli v službo tudi z odporom.

Ribi

Izrazito nervozni boste in po glavi se vam bodo podile najbolj mračne misli ter razni strahovi. Ko se boste umirili, boste videli situacijo brez utvar, brez lažnih upanj in strahov. Zavedati se boste začeli, da vas čaka dolga pot in da vas strah le ovira. Bodite bolj optimistični.