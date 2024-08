Oven

Čutili boste, da morate dokončati neke dogovore, ki so v zadnjem času ostali nekje v globinah vaše podzavesti. Zdaj se bodo stvari razjasnile in zato boste lažje zadihali. To vam bo prineslo več optimizma, odprtosti, načrtov za prihodnost in tudi več ljubezni. Morda se boste odpravili celo na izlet.

Bik

Veliko boste razmišljali o družini in prednikih. Odpustite in pozabite na vse zamere, saj boste s tem dosegli notranji mir. Ne bo vam veliko do dela, služba se vam bo zdela kot prisila. Raje boste sanjarili. V mislih boste odšli tja, kjer se najbolje počutite in lahko, da bo moč misli delovala.

Dvojčka

Preganjale vas bodo skrbi, povezane z vašo družino in domom. Če nameravate prenavljati stanovanje, potem boste morda preveč varčni in boste vsak nakup neštetokrat preverili. Pokazale se bodo določene rešitve. Več optimizma bo v vas, več lahkotnosti, vendar poskusite narediti čim več in ne odlašajte.

Rak

Kar zaživeli boste, saj se vam bo zdelo, kot da je po dolgem času znova posijalo sonce na vaše življenje. Izjemno svobodni boste pri izražanju, imeli boste potrebo po neodvisnosti in vaš nemirni duh vas bo vodil po poteh, kjer boste uživali v presenečenjih. Večer bo prijeten, prižgite si kakšno dišečo svečko.

Lev

Dan se bo za vas začel precej energično in to v dobrem smislu. Polni boste idej in načrtov, kaj vse bi še radi naredili. Počutili se boste zelo dobro, pa še umirili se boste po napornem obdobju. Fizično moč, ki jo boste čutili, poskusite usmeriti v pravo smer. Nekateri med vami boste imeli kar naenkrat veliko želja.

Devica

Danes boste zelo osredotočeni na delo, zato boste lahko nadoknadili vse tisto, kar ste dajali na stranski tir. Poprimite za študij, pisanje diplome in ostale delovne obveznosti. Zgrabite priložnost za dober zaslužek. Lahko se izkažete tudi s svojo premišljenostjo in natančnostjo. Poskrbite, da vas bodo opazili in vam dali priznanje, kakršnega si zaslužite.

Tehtnica

Danes bo prišla na površje vaša velikodušnost. Družabni boste, iskreni in ustvarjalni. V vas se bo porajala odločnost, da boste uspeli. Napišite seznam želja in ga podkrepite še s kakšno sliko ter vašim prepričanjem, da boste vse to res dobili. Čas bo pravi za čudeže, saj boste imeli dovolj fizične ter mentalne moči.

Škorpijon

Kot že tolikokrat poprej, boste znova razpeti med kariero in družino. Tokrat boste res posvečali veliko pozornosti poslom, vendar pa bo družina zadovoljna z vami. Nekaj novega in dobrega boste vnesli v vaš dom; svežo, pozitivno atmosfero, ki bo vsem vašim prinesla veliko mero zaupanja.

Strelec

Dan boste začeli z željo po uresničitvi nekih načrtov, o katerih ste do sedaj le sanjali. Čas bo pravi za to, da jih tudi uresničite, da ne bodo ostali le v mislih. Postali boste bolj natančni, bolj delovni in več pozornosti boste posvečali zdravju in gibanju. Zvečer pa si privoščite ogled dobrega filma ali pa poslušajte glasbo.

Kozorog

Danes boste verjeli v svoje ideje. Bodite tudi vnaprej ambiciozni. V želji, da bi ustvarili odlične rezultate, boste pripravljeni prestopiti mejo. Imeli boste dovolj energije, saj se nahajate v kreativni fazi. Zato je v vas tudi tako močna želja po uspehu in po izboljšanju poslovnega položaja. Sledili bodo odlični rezultati.

Vodnar

Neki osebi boste pomagali iz težav in potem se boste počutili odlično. V zameno ne boste ničesar zahtevali, srečni boste že, ker boste lahko pomagali. Boste pa veliko ustvarjali tudi z družinskimi člani, kar bo pomenilo precej razčiščevanja starih zadev. Na neki točki pa boste celo odločeni presekati ponavljajoče se vzorce.

Ribi

Skušate rešiti pomemben finančni problem. Vse to vam ne bo dalo miru niti danes. Pričakujte pozitivne spremembe in priložnosti za premike. Občutili boste tudi čustven pretres in zaradi tega boste svoje razpoloženje ali celo odločitve hitro menjali. Bodite zmerni, a odločni!