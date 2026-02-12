Oven

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju. Neuspeh boste doživljali zelo fatalno.

Bik

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe.

Dvojčka

Ne boste več mogli ignorirati odgovornosti, ki jo imate do sebe, partnerja in odnosa, potrebno bo poravnati račune in odnos postaviti na bolj zdrave, stabilne noge. Če ste v odnosu, v katerem vam že dalj časa ne cvetijo rože, pričakujte dokaj izzivalen dan. Ne bojte se, saj boste končno izvedeli, pri čem ste.

Rak

Imeli boste močno željo po iskanju avanture. Odločili se boste tudi za spontan izlet, da boste spoznali nove ljudi in vznemirljiva področja ali pa se boste preizkusili v novi zvrsti razvedrila, mogoče se boste odločili za padalstvo. Premislite, kaj bi lahko spremenili pri vašem stilu življenja, da se boste izognili stagnaciji.

Lev

Čaka vas nepričakovan preboj v vaši karieri. Bilo bo vznemirljivo in opogumljajoče – obenem pa tudi malce strašno! Ne boste želeli spustiti te priložnosti. Vaša sreča bo zbujala zavist pri nekaterih sodelavcih, a nikar ne pustite, da bi vas to zmedlo in odvrnilo od zadanih ciljev. Enostavno naredite svoje.

Devica

Vzdušje v vajini zvezi se bo drastično izboljšalo, ponovno bosta polna optimizma in ljubezenskega zanosa. Z veseljem bosta skupaj preživljala svoj prosti čas, veselila se bosta vsakega objema, poljuba in dotika. Ohranjajta ljubezen in strast, ki vaju bosta še bolj povezali in zbližali. Poskušajta s skupnimi dejavnostmi.

Tehtnica

Pripravljeni bodite na raznorazne zaplete v svojem ljubezenskem življenju in odnosu s partnerjem. Slabo se bosta razumela in slabo bosta komunicirala, občasno pa boste tudi preslišali njegove pripombe in zahteve. Skupni načrti se bodo izjalovili, za kar bosta krivila drug drugega. Naučita se poslušati.

Škorpijon

Pričakujte spremembe v vašem delovnem okolju. Čakajo vas zahtevnejša komunikacija in posli, ki bodo zahtevali dobro informiranost in pripravljenost na prilagajanje drugim ljudem. Nenehno boste morali pomagati drugim in jim deliti nasvete. Posvetite se svojim konjičkom, tako boste veliko bolj izpolnjeni in mirni.

Strelec

Hrepeneli boste po pravi ljubezni, še toliko bolj, če ste že dalj časa samski. Ne spuščajte se v površne odnose samo zato, da ne bi bili sami, saj bi bili na koncu razočarani. Izbranec ne bo mogel izpolniti vseh vaših zahtev in pričakovanj, zato se bosta veliko prepirala. Potrpite še malo, kajti sledi boljše obdobje.

Kozorog

Malo več časa posvetite partnerju in predvsem prijateljem, ki ste jih v zadnjem obdobju kar precej zapostavili. Vaše družabno življenje bo boljše kot prej, zato se veliko gibajte med različnimi ljudmi, komunicirajte in spoznavajte nove osebe. Če ste samski, še toliko bolj, saj bo to pravi način, da naletite na sorodno dušo.

Vodnar

Na delovnem mestu boste prejeli dobro novico. Mislili ste, da to ni mogoče, toda motili ste se. Vsekakor lahko pričakujete pozitiven premik, zato boste danes zelo navdušeni. Čaka vas napornejše obdobje, ki pa mu boste kos. Držite se svojega ambicioznega načrta Zdravje: pazite, da se ne bodo pojavili stari simptomi.

Ribi

Dan bo lahko prinesel določeno napetost, ki pa se bo do konca dneva postopno ohladila. Pričakujete lahko spremembe v odnosu in te vam bodo prinesle zanimivo potovanje. Obdobje nemira in nezadovoljstva bo kratko, a bo pustilo določene sledi. Prepustite se skupnim sanjam in načrtom.