Znani didžej je sredi mesta vrtel glasbo, posredovati je morala policija #video

V soboto, ko je več kot sto največjih glasbenih zvezd priredilo dobrodelni koncert v podporo zdravstvenim delavcem, je svoj dobrodelni dogodek organiziral tudi didžej David Guetta.

Ta je na ploščadi med stanovanjskimi stolpnicami v Miamiju priredil nastop, ki ga je bilo mogoče spremljati prek spletnega prenosa. Kar nekaj ljudi pa se je odločilo, da Guette nočejo poslušati v zavetju svojega doma, temveč v živo, in so se odpravili na lokacijo nastopa.

Posnetek celotnega nastopa:

Sčasoma se je na ulicah v okolici zgradbe, kjer je Guetta vrtel glasbo, zbralo več kot sto ljudi, je poročal Miami Herald, zaradi česar je morala posredovati policija. V Miamiju in drugod na Floridi je v času pandemije koronavirusa namreč odsvetovano zbiranje in druženje ljudi v skupinah, večjih od deset ljudi.

Policisti so tako prekinili ulično zabavo in ljudi poslali domov, medtem ko je didžej lahko nadaljeval svoj nastop. Ta je trajal dobro uro in pol, med njim je zbral več kot 600 tisoč dolarjev donacij, ki jih bo namenil Svetovni zdravstveni organizaciji ter več dobrodelnim organizacijam v ZDA in Franciji.

