Znana skupina naznanila razhod: Včasih se mora potovanje končati, da se začne novo

Skupina je nastala leta 2004, ko so bili poleg Brendona Urieja (skrajno desno) soustanovitelji skupine Ryan Ross, Spencer Smith in Brent Wilson, še v srednji šoli. Foto: Guliverimage

Pop rock zasedba Panic! At The Disco je naznanila, da bo po prihajajoči evropski turneji in devetnajstih letih delovanja končala skupno nastopanje. Njihova evropska turneja se bo 20. februarja začela na Dunaju v Avstriji, sklenili pa jo bodo desetega marca v angleškem Manchestru.

"Ko sem odraščal v Vegasu, si nikoli nisem mogel predstavljati, kam me bo to življenje pripeljalo. Obiskali smo toliko krajev po vsem svetu in na tej poti spoznali veliko novih prijateljev," je v izjavi, objavljeni na Instagramu, zapisal Brendon Urie, ki je tudi ustanovitelj in pevec skupine. Dodal je, "da se mora včasih pot končati, da se začne nova".

Zapisal je, da je to želel zadržati zase, a da nekateri že vedo za novico, da bosta s partnerico Saro zelo kmalu postala starša.

"Ob dejstvu, da bom oče in da bom gledal, kako moja žena postaja mati, sem hkrati poln hvaležnosti in vznemirjen. Veselim se te naslednje pustolovščine," je zapisal. "To poglavje svojega življenja bom pripeljal do konca ter se osredotočil in energijo posvetil svoji družini, s tem pa skupina Panic! At The Disco ne bo več obstajala," je zapisal Urie.

Urie se je zahvalil še zvestim oboževalcem, ki so skupino spremljali v vseh teh letih. Zapisal je, da ne more opisati z besedami, koliko jim je to pomenilo, in da jim je bilo v veselje ne samo deliti oder s tako nadarjenimi ljudmi, ampak z njimi deliti tudi njihov čas.

Skupina nastala leta 2004

Skupina, katere soustanovitelji so poleg Urieja bili Ryan Ross, Spencer Smith in Brent Wilson, je nastala leta 2004, ko so bili fantje še v srednji šoli. Zadnji je skupino zapustil leta 2006, poroča Variety. Njihov prvi album je nosil naslov A Fever You Can't Sweat Out, najbolj znana pesem na albumu pa je bila I Write Sins Not Tragedies. Leta 2008 so izdali album Pretty. Odd., še istega leta pa je skupino zapustil tudi Ross, Urie in Smith pa sta nadaljevala kot duet.

Uriejev samostojni projekt

Ko je leta 2015 skupino zapustil še Smith, je skupina Panic! At The Disco postala Uriejev samostojni projekt. Sam je izdal še nekaj albumov, sedmega studijskega lani, ki ga je poimenoval Viva Las Vengeance.

Med drugim se je Urie pojavil tudi na Broadwayu v muzikalu Kinky Boots, sodeloval pa je tudi s svetovno znano kantavtorico pri njuni uspešnici z naslovom ME! Za največjo samostojno uspešnico skupine pa velja skladba High Hopes.