Zmagovalci Evrovizije prodali svojo nagrado

Kaluš Orkestra, zmagovalci letošnje Evrovizije, so za 838 tisoč evrov prodali kristalni pokal, ki so ga prejeli za zmago. Zbrani denar bodo namenili za nakup opreme za vojno v Ukrajini.

Trofejo je kupilo podjetje, ki se ukvarja z menjavo kriptovalut

Kristalni mikrofon so prodali na dražbi na Facebooku, ki jo je vodil ukrajinski televizijski voditelj Sergij Pritula. Ta je napovedal, da bo zbrani denar namenjen za nakup treh ukrajinskih brezpilotnih letal PD-2, poroča tiskovna agencija Reuters.

Trofejo je kupilo največje evropsko podjetje za menjavo kriptovalut WhiteBIT. Dražba je potekala med dobrodelnim koncertom v Berlinu.

Dan pred dražbo je skupina na Instagramu zapisala: "Naša dražba je postala tako velika. Na stotine ljudi ponuja pomoč pri distribuciji, donacijah in organizacijskih težavah. Da bi torej imeli čas za izvedbo vseh aktivnosti in zbrali rekordnih milijon evrov, dražbo prestavljamo na 29. maj (nedelja)."

Sprva je bila dražba načrtovana za 28. maj.

Prodali so tudi pevčev rožnati klobuk

Glavni pevec skupine Oleg Psjuk je v videu razkril, da želijo zmagovalci Evrovizije zdaj zmagati še v vojni: "Prodati želim rožnat klobuk (ki ga je nosil na Evroviziji, op. p.) in ves zbrani denar nameniti ukrajinski vojski." Za klobuk so lahko oboževalci darovali pet evrov, med njimi pa so izžrebali prejemnika nagrade. Kdor je daroval več denarja, je imel več možnosti za zmago.

Pevec je dejal še: "Vsak darovan evro lahko reši življenje ukrajinskih vojakov. Hvala za vašo podporo. Slava Ukrajini! Slava junakom!"

Psjuk je na koncertu v Berlinu pozval, naj se ljudje ne navadijo na vojno, v kateri je po podatkih Združenih narodov umrlo najmanj 4.031 civilistov in neznano število borcev, 4.735 ljudi pa je bilo ranjenih.

"Mislim, da bi morala biti vojna ves čas na prvih straneh medijev, dokler ne pride mir," je dejal Psiuk. Zmago skupine Kaluš Orkestra na Evroviziji so napovedovali že pred tekmovanjem.

Na Hrvaškem so bili prvič

Ukrajinska skupina je pretekli petek nastopila na Sea Star Festivalu v Umagu, kjer se je zbralo kar 19 tisoč obiskovalcev.

Glavni pevec je zbrane nagovoril z besedami: "Poznate Evrovizijo in poznate Stefanio. Vendar mi imamo še veliko drugih dobrih pesmi. Ste pripravljeni?"

Pred nastopom je skupina za RTL.hr dejala, da je to njihov prvi nastop po zmagi na Evroviziji. Povedali so še, da je eden od članov skupine še vedno v vojni: "Vse naše družine so zdaj v Ukrajini, in ko smo odšli, smo jih pustili tam. Zelo težko nam je razmišljati o tem. Nenehno smo pod stresom in razmišljamo o njih."

Dodali so: "Na Hrvaškem smo prvič. Imate čudovito morje in upam, da nas bo občinstvo veselo." Takoj po nastopu so se vrnili v Ukrajino.

Po Evroviziji so prejeli posebno dovoljenje za izstop iz države

Za portal 24sata so dejali: "Vsaka zmaga Ukrajine je zelo pomembna. Verjamemo, da bo ta zmaga (na Evroviziji, op. p.) prva pred našo naslednjo, največjo zmago. Verjamemo, da je naša zmaga na pesmi Evrovizije Ukrajincem še bolj dvignila borbenost. Našo pesem so slišali po vsem svetu. Ljudje poslušajo našo glasbo in tudi to je naša zmaga. Ukrajinska glasba se posluša in nas predstavlja."

Na vprašanje, zakaj so za svoj prvi nastop po Evroviziji izbrali Hrvaško, je Oleg odgovoril: "Zakaj pa ne? Tako se je zgodilo in pomislili smo, zakaj ne bi najprej obiskali države, kjer še nismo nastopili. Še nikoli nisem bil na Hrvaškem, od danes pa bom lahko rekel, da sem bil."

Povedal je tudi, da so po tekmovanju za pesem Evrovizije prejeli posebno dovoljenje za izstop iz države. Po finalu so se vrnili v Ukrajino in nadaljevali, kar so počeli prej. "Sam imam svoje prostovoljno združenje z imenom Kje si?, v katerem se trudimo pomagati Ukrajincem, ki so ostali brez strehe nad glavo. Pomagamo jim pri nakupu potrebnih zdravil. Vsak od nas dela nekaj, da bi vojno čim prej končali," je povedal glasbenik in dodal: "Moja največja podpora so moja družina, dekle, prijatelji in seveda vsi Ukrajinci, ki so za nas glasovali iz drugih držav."