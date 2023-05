Zdaj je jasno, kdaj in kje bo prvi samostojni koncert našega skakalca

Skakalec Žiga Jelar je napovedal, da bo svoj album z naslovom Brez pravil prvič v živo predstavil 1. junija v Kranju na gradu Khislstein, na koncertu, na katerem se mu bodo pridružili mnogi glasbeni prijatelji.

Glasbeni prvenec Brez pravil, na katerem je deset skladb, je Jelar izdal 16. februarja, ustvarjal pa ga je v sicer redkih prostih trenutkih izven skakalne sezone.

Lani je kot gost presenečenja nastopil na koncertu Jana Plestenjaka v Stožicah, na svetovnem prvenstvu Planica 2023 pa je na odru stal z Rokom Ferengjo in Rok'n'Bandom. Zaigral in zapel pa je tudi še z drugimi skupinami, kot so Big Foot Mama, Gadi, Fehtarji in Ansambel Saša Avsenika.

Glasbene goste bo razkril postopoma

Glasbenih gostov, s katerimi bo nastopil na koncertu, za zdaj še ne bo razkril. To bo storil postopoma na svojih družbenih omrežjih. Na odru pa bo sodeloval s svojimi stalnimi glasbenimi sodelavci, ki so bili prisotni tudi pri izdelavi albuma.

Poleg kariere vrhunskega športnika in velikih uspehov je Jelar vse od mladih let negoval svojo ljubezen do glasbe in uril svoj glasbeni talent. Pri petih letih je tako dobil pravo diatonično harmoniko in od takrat so instrumenti in glasba del njegovega vsakdana. Zaključil je glasbeno šolo ter se naučil igranja kitare in klavirja.