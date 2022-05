Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako so na slavnostno odprtje Evrovizije prišli člani zasedbe LPS, letošnji predstavniki Slovenije. Foto: Andres Putting (EBU)

V torinski palači Reggia di Venaria se je v nedeljo na uvodni slovesnosti predstavilo vseh 40 nastopajočih na 66. izboru za pesem Evrovizije. Po turkizni namesto klasično rdeči preprogi so se sprehodili tudi slovenski predstavniki, celjska zasedba LPS, ki se bo s skladbo Disko za vstopnico v finale potegovala v nocojšnjem polfinalu.

Foto: Andres Putting (EBU)

Vokalist Filip Vidušin, bobnar Gašper Hlupič, Mark Semeja na električni kitari, Zala Velenšek na bas kitari in klaviaturist Žiga Žvižej so za STA povedali, da se na evrovizijskem odru počutijo super, njihov nastop v Torinu pa naj bi bil drugačen od nastopa na letošnji Emi.

"Imamo zelo dobro ekipo za sabo. Naš nastop je narejen, na nas je, da ga oddelamo tako, kot vemo in znamo, in da na odru uživamo," je za STA povedal pevec Filip Vidušin.

Omenili so še, da jim nekaj težav povzroča pomanjkljiva organizacija, na katero tudi sicer leti ogromno očitkov iz večine delegacij. Že ob začetku vaj na prizorišču v Torinu se je namreč izkazalo, da odrska kompozicija s posebnimi učinki ne bo delovala tako, kot so si sprva zamislili, zaradi česar so morali mnogi spremeniti svoj nastop.

Foto: Atelier Montinaro (EBU)

Za favorite na letošnjem izboru veljajo ukrajinski predstavniki, šestčlanska hiphop zasedba Kalush Orchestra, ki se bo tako kot naši LPS predstavila v prvem polfinalu, nastopili bodo takoj za slovenskimi predstavniki. Ukrajince stavnice uvrščajo na prvo mesto vse od začetka ruske invazije na Ukrajino, pred tem sta za favorita veljala italijanska predstavnika Mahmood in Blanco.

LPS se na stavnice ne ozirajo

Slovenske predstavnike stavnice medtem uvrščajo na sam rep razvrstitve, a se mladi glasbeniki s tem ne obremenjujejo preveč. Bobnar Gašper Hlupič je za STA dejal, da se sami na stavnice ne ozirajo, ker nikoli ne pokažejo realnega stanja, na dejanski rezultat pa po njegovih besedah v veliki meri vplivajo ocene sodnikov.

