Vlado Kreslin navdušil slovensko občinstvo v Clevelandu in Washingtonu #video

Legendarni slovenski glasbenik Vlado Kreslin je v torek na slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu izvedel literarno-glasbeni večer, že v petek, tretjega maja, pa je napolnil dvorano Slovenskega narodnega doma v Clevelandu, kjer so z njim na odru sodelovali Gal Gjurin, Alpski Godci in Sivi dež.

Koncert v Washingtonu, med katerim je Kreslin bral odlomke oziroma verze iz svoje knjige, je bil pripravljen v okviru Evropskega meseca kulture, ki v ameriški prestolnici poteka že sedmo leto zapored okrog Dneva Evrope, devetega maja.

Zadnjo dvodelno turnejo v ZDA je pomagal organizirati vodja Centra za slovenske študije pri državni univerzi Cleveland Luka Zibelnik, ki je dejal, da je bilo v dvorani Narodnega doma več kot 200 ljudi, ki so se zabavali pozno v noč tudi po koncertu, ki je bil dobrodelne narave. Zbrana sredstva gredo za vzdrževanje Slovenskega muzeja in arhivov, ki so v Narodnem domu.





Izdal je 17 studijskih albumov in tudi več pesniških zbirk, preizkusil pa se je tudi v igralskih vodah, saj je nastopal v filmih in gledališčih. Petinšestdesetletni glasbenik je svojo glasbeno pot začel kot bobnar v skupini Apollo. Leta 1983 se je nato pridružil skupini Martin Krpan. Ko je skupina leta 1991 razpadla, je začel samostojno kariero.

Vsi so mu žvižgali

Vlado Kreslin je v Clevelandu doslej že večkrat nastopil, tokrat pa je popestril tudi slovesno zaprisego novih državljanov ZDA v clevelandski javni knjižnici, kjer je novopečenim Američanom med drugim zaigral nepozabno pesem Johna Lennona Imagine.

Kantavtor Kreslin je s svojim koncertom navdušil tamkajšnje občinstvo. Foto: STA

"Koncert v Narodnem domu je bil čisti rock, v Washingtonu pa je bilo tudi malce literarnega večera," je za STA dejal Kreslin, ki se po koncertu vrača v Slovenijo, kjer ga čakajo novi nastopi.

"Vsi so mi žvižgali," se je pošalil na vprašanje, kakšen je bil odziv washingtonskega občinstva, ki so ga po besedah predstavnika veleposlaništva sestavljali ameriški Slovenci, Američani, veleposlaniki in diplomati.

Požel stoječe ovacije

V resnici je "slovenski Bob Dylan" požel stoječe ovacije občinstva, v katerem je bilo veliko ljudi, ki so odraščali z njegovo glasbo in ga imajo za kulturno dediščino Slovenije, ki ne povezuje različnih generacij le v Sloveniji, ampak tudi po svetu.

Po koncertu je na veleposlaništvu, ki se skupaj z drugimi evropskimi pripravlja na sobotni dan odprtih vrat EU, sledil sprejem. Foto: STA

Veleposlanik Stanislav Vidovič je pred koncertom dejal, da je dogodek posvečen nedavno preminulemu uglednemu ameriškemu Slovencu Vladimirju Preglju, dolgoletnem strokovnjaku ameriške Kongresne knjižnice, ki ga je v sedemdesetih letih doletel položaj starešine velike porote v preiskavi afere Watergate. Na koncertu sta bila tudi vdova Lea in sin Marko.

Veleposlaništvo je že 30. aprila gostilo koncert Marka Hatlaka, ki je s harmoniko predstavil bogat repertoar žanrov od tanga do ljudske in klasične glasbe. Igral je tako slovensko polko kot Bachovo in Mozartovo glasbo, kakor tudi melodije makedonskih Romov, Metallice in argentinski tango.