Vlado Kreslin: Če teh treh pesmi ne zaigram na koncertu, hočejo ljudje denar nazaj

Vlado Kreslin Foto: Ana Kovač Vlado Kreslin si je koncerte v Cankarjevem domu zamislil kot kronološki pregled svoje glasbene poti, ki jo je začel kot bobnar v skupini Apollo, sledila sta skupina Horizonti, s katero so poleti leta 1977 nastopali na Obali, in bend z Janezom Zmazkom - Žanom leta 1983. Med leti 1984 in 1991 je sodeloval tudi v rock zasedbi Martin Krpan. Zatem so prišli Mali bogovi in Beltinška banda.



Nastope v CD pripravlja že 30 let. Zasluge za to, da je prišel v hram kulture, je pripisal radijskemu in televizijskemu novinarju Stanetu Sušniku, ker si "sam ni upal priti v to dvorano". Na pomisleke, zakaj ne bi nastopal v Stožicah glede na to, da so koncerti vsakokrat razprodani, pa odgovarja, da je ob trenutnem hitenju, prehitevanju časa in poplavi raznovrstnih informacij vseeno nekoliko konservativen: "Ena stvar pa mora stati, in to smo mi decembra v Cankarju. In to publika ve." Prekmurski glasbeniksi je koncerte v Cankarjevem domu zamislil kot kronološki pregled svoje glasbene poti, ki jo je začel kot bobnar v skupini Apollo, sledila sta skupina Horizonti, s katero so poleti leta 1977 nastopali na Obali, in bend z Janezom Zmazkom - Žanom leta 1983. Med leti 1984 in 1991 je sodeloval tudi v rock zasedbi Martin Krpan. Zatem so prišli Mali bogovi in Beltinška banda.Nastope v CD pripravlja že 30 let. Zasluge za to, da je prišel v hram kulture, je pripisal radijskemu in televizijskemu novinarju Stanetu Sušniku, ker si "sam ni upal priti v to dvorano". Na pomisleke, zakaj ne bi nastopal v Stožicah glede na to, da so koncerti vsakokrat razprodani, pa odgovarja, da je ob trenutnem hitenju, prehitevanju časa in poplavi raznovrstnih informacij vseeno nekoliko konservativen: "Ena stvar pa mora stati, in to smo mi decembra v Cankarju. In to publika ve."

Ob robu predstavitve novega albuma in napovedi decembrskega trojčka v Cankarjevem domu pa je Vlado v krajšem pogovoru spregovoril za Siol.net.

Kako bi opisali generacijo 1953?

Generacija '53 je odraščala z glasbo šestdesetih let, ko je bila glasba rariteta in se jo je težko dobilo. Ko si lovil radio Luksemburg, si komaj zasledil kakšno novo izdano skladbo Beatlov. Morda ti je uspelo slišati eno kitico, pa spet ne, vmes je šumelo … In takrat si bil lahko zelo srečen, če si imel znanca ali pa sorodnika, ki je delal v Nemčiji, ali pa kakšnega mornarja, ki je v tvojo vas prinesel ploščo. Zato je bila glasba v tistem času zelo dragocena.

Ko si bil v gimnaziji in si imel ploščo Jimija Hendrixa in njegov LP ter če si šel z njo v šolo, si bil glavni frajer. Zamenjal si jo na primer z The Doorsi in te plošče so nekako krožile okrog. Ob sobotah smo se dobivali ob večerih in se usedli v temno sobo ter poslušali plošče, tudi po tri ali štiri ure. Led Zeppeline, Beatle, Stonese … Situacija je bila neprimerljiva z današnjo.

"Ob sobotah smo se dobivali ob večerih in se usedli v temno sobo ter poslušali plošče, tudi po tri ali štiri ure. Led Zeppeline, Beatle, Stonese … Situacija je bila neprimerljiva z današnjo." Foto: Ana Kovač

Moja generacija živi s tem in to je v naši podstati in v našem praspominu. Še vedno spremljamo, kaj se dogaja zdaj, s tem da imamo v zavesti to, kako je bilo prej. Ti, ki odraščajo zdaj, ne vedo, kako je bilo prej in tudi ne morejo vedeti.

Izdali ste nov album Kje si bila doslej?, na njem najdemo kar širok nabor sodelovanj. Kako ste izbirali glasbenike za sodelovanje?

Z zasedbo Batista Cadillac se je zgodilo čisto spontano, skupaj smo nastopili v Štuku v Mariboru, kjer sem skočil na oder, in to igranje v živo so zmontirali in nastal je krasen posnetek za na album. Kot dokument časa. Z Leopoldom I. sva pred leti sodelovala pri eni drugi pesmi, a posnetek in produkcija nekako nista uspela. Imel pa sem svoj komad Moja draga se rada slika in rekel sem si, da bi lahko prav on pesmi dodal pravi humor in jo nadgradil. Zdi se mi, da je uspelo.

Zvezdana Novaković me je povabila, da sodelujeva pri njeni pesmi Odi dežek, ki je ljudska pesem. Spoznal sem Masayah, ki se mi zdi simpatična, Marino Martensson sem poznal že od prej, hčerko (Alino Kreslin, op. a.) poznam celo malo bolj (smeh, op. a.). Vse se je zgodilo precej naravno.

"Starim ljudem ne moreš prodajati 'jajc', saj so videli že toliko stvari, njim se ne da priti niti na koncert. Normalno, saj se marsikomu, ki smo že v letih, ne da," meni Kreslin. Foto: Ana Kovač

Poslušajo vas mlade in starejše generacije. Za koga pa raje nastopate?

Za oboje. Oboje je kompliment. Starim ljudem ne moreš prodajati "jajc", saj so videli že toliko stvari, njim se ne da priti niti na koncert. Normalno, saj se marsikomu, ki smo že v letih, ne da. Na koncert pridejo tudi osemdesetletniki. Na koncert je prišla celo 104-letna gospa, s katero sem se po njem celo pogovarjal. To pa je že velika stvar. Vsi pa vemo, da tudi mladini ne moreš prodajati "jajc". Oni ne padajo na avtoriteto in na to, da je nekdo slaven ali ne. Če jim je všeč, jim je, če jim ni, gredo ven oziroma do njih stvari sploh ne pridejo.

Vam je kdaj odveč že tisočič odpeti eno in isto pesem?

Nikoli mi ni odveč odigrati skladbe. Mogoče mi je kdaj odveč zaradi okolja, v katerem igram, a zelo redko. Ker vidiš, da morda tja ne sodiš. Večkrat stopim na oder in si mislim, da določena pesem ne sodi v prostor. Nekateri klepetajo, ne poslušajo in se jim ne da in te na nek način želijo premagati in se zdi, da so večji frajerji kot ti. In to je včasih zelo ponižujoče. In potem res potrebuješ močno vero vase, da jih "premagaš". Včasih moraš publiko prav premagati. Vidiš, da to delajo namerno in te ignorirajo, in vprašaš se, kaj tam sploh počneš. A rečem si, da če to že delam, jih moram nekako premagati, in navadno se zgodi, da vsi čez pol ure ali eno uro pridejo in s tabo vsi pojejo. Kot je rekel Blaž Ogorevc: "Človeško srce je globok in temačen tolmun."

"Odvisno, ali pogledam skozi svoje oči ali oči publike, to morava ločiti. V očeh publike je to verjetno Črna kitara, zagotovo, ali pa Namesto koga roža cveti ter Od višine se zvrti. Te tri prav zagotovo," je povedal, katera pesem ga je po njegovem mnenju najbolj zaznamovala. Foto: Ana Kovač

Katera skladba vas je najbolj zaznamovala?

Odvisno, ali pogledam skozi svoje oči ali oči publike, to morava ločiti. V očeh publike je to verjetno Črna kitara, zagotovo, ali pa Namesto koga roža cveti ter Od višine se zvrti. Te tri prav zagotovo. Gre za tiste pesmi, za katere pravijo, da če jih ne zaigram na koncertu, bodo ljudje zahtevali denar nazaj (smeh, op. a.). Malo se šalim, a včasih se celo zgodi, da jih ne odigramo.

Zdi se, da se posebej v zadnjem času v svojih pesmih bolj kot v preteklosti vračate k vašemu prekmurskemu narečju, včasih ste namreč peli v bolj "ljubljanskem" jeziku.

V zadnjem niti ne. Mislim, saj se ves čas. Z Beltinško bando je bilo tega veliko več. Zdaj pa delamo več avtorske glasbe, tu in tam se v pesmi tudi pošalim, kot na primer v pesmi Skači Marko. A zmeraj je to narečje prisotno, tudi če je kakšno besedilo v slovenščini, je v njem prisotna kakšna prekmurska beseda.

"Želim ostati to, kar sem. Moraš biti to, kar si, da si lahko vse ostalo," meni Kreslin. Foto: Ana Kovač

Torej ste ponosni na svoje narečje in okolje ter izročilo, iz katerega izhajate?

Želim ostati to, kar sem. Moraš biti to, kar si, da si lahko vse ostalo.

Večkrat ste nastopili tudi s svojim očetom. Kakšen je vajin odnos?

Dober, odličen. Zadnjih trideset let odličen, prej ni bil toliko, bil je bolj zapleten (smeh, op. a.).

Na decembrskem koncertu Izštekanih 10 v Kino Šiška bodo mladi bendi izvajali vaše pesmi. Kako se ob tem počutite?

To pa mi pomeni še več kot tisto, kar smo omenili prej. Če pa se mladi najdejo v tvojih pesmih, pa je to še več. Poleg tega so same odlične skupine in vse skupaj bo super zvenelo.

Kreslin je izdal novo ploščo Kje si bila doslej?, v decembru pa se pripravlja še na svoje tri koncerte v Cankarjevem domu in na koncert Izštekanih 10, na katerem bodo mlade skupine igrale njegove na novo preoblečene pesmi. Foto: Ana Kovač

Predstavitve novega albuma Vlada Kreslina se je udeležilo kar nekaj znanih obrazov. Več v spodnji fotogaleriji. (foto: Ana Kovač)

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 Primorski kantavtor Boštjan Petrinač 9 / 20 Radijski urednik in kritik Dragan Bulič 10 / 20 Radijski voditelj Jure Longyka 11 / 20 12 / 20 13 / 20 Glasbeni kritik Igor Vidmar 14 / 20 Pevka in flavtistka Tinkara Kovač 15 / 20 Producent Martin Žvelc 16 / 20 Vedno šaljivi Vlado Kreslin 17 / 20 V družbi nekaterih soustvarjalcev novega albuma 18 / 20 19 / 20 Glasbenika Matija Krečič in Teo Collori 20 / 20

Po rojstnem dnevu se mu obeta pester december

Poleg njegovih tradicionalnih decembrskih koncertov v Cankarjevem domu, ki so že razprodani in bodo letos ubrani na generacijo leta 1953, ki ji pripada, je prekmurski glasbenik ob življenjskem jubileju pripravil pregled svoje kariere. Na odru se mu bosta pridružili stalni spremljevalni zasedbi Mali bogovi in Beltinška banda.

Javnosti je predstavil svoj novi album z naslovom Kje si bila doslej?, na predstavitvi katerega je povedal tudi zanimivo prigodo o ukradeni identiteti in videoposnetkih na svojem kanalu na platformi YouTube ter spregovoril o tem, kako jih je dobil nazaj. Ploščo je v fizični obliki izdal prav zaradi omenjenega dogodka. Ob jubileju je v vinilni obliki izdal še album Ptič, ki je bil prvotno objavljen leta 2000.

Ob jubileju je v vinilni obliki izdal še album Ptič, ki je bil prvotno objavljen leta 2000. Foto: Ana Kovač

Na albumu sedemnajst raznovrstnih pesmi

Novo ploščo je Vlado Kreslin označil kot posvetilo svojim sopotnikom, na njej pa je ujel različne glasbene žanre in občutja - "da bi lahko kdo rekel, a imamo sploh kakšen stil". Gosti na albumu so Zvezdana Novaković, Masayah, Donna Marina Martensson, Ajdina Kreslin, Leopold I. in zasedbe Teo Collori in Momento Cigano, Batista Cadillac in Orleki, sodeloval pa je tudi s priznanimi producenti in komponisti, med drugim Martinom Žvelcom, Denisom Horvatom, Žaretom Pakom, Matijo Krečičem, Gašperjem Koncem ter drugimi. Na albumu je zbral sedemnajst pesmi.

Fotografija z nekaterimi ustvarjalci, s katerimi je Kreslin sodeloval pri novem albumu. Foto: Ana Kovač

Koncerti v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) bodo 6., 7. in 8. decembra, še pred tem pa se bodo Kreslinu 3. decembra v Kinu Šiška poklonili raznovrstni izvajalci na že zdaj razprodanem koncertu Izštekanih 10.

Preberite še: