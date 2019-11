V Ljubljani nocoj koncert svetovne glasbene zvezde

Šestinpetdesetletnik je izdal 15 studijskih albumov v italijanščini in španščini in prodal več kot 60 milijonov izvodov. Nanizal je vrsto uspešnic, med katerimi Piu bella cosa, Parla con me, Un emozione per sempre in Se bastasse una canzone.

Ramazzotti je v več intervjujih povedal, da je z naslovom albuma, ki v prostem prevodu pomeni Življenja je še, hotel v svet poslati pozitivno sporočilo, kot to s svojimi skladbami počne tudi sicer. Kantavtor, ki ima v Sloveniji nemalo poslušalcev že od kariernih začetkov iz sredine osemdesetih let, je nazadnje v Ljubljani nastopil leta 2015, pred tem pa še leta 2009 in 1993.

Kot dvajsetletnik zmagal na znamenitem sanremskem festivalu

Meje Italije je prestopil že leta 1984 z uspešnico o "obljubljeni deželi" Terra promessa, s katero je kot dvajsetletnik zmagal na znamenitem sanremskem festivalu v kategoriji mladih upov. Prepeval je o hrepenenju mladih z obrobja mest po boljšem življenju, torej pravzaprav o sebi, mladeniču iz predmestja Rima.

Že naslednje leto je v Sanremu zapel Una storia importante, ki mu sicer ni prinesla zmage, sicer pa velik glasbeni uspeh. Zmagal je leta 1986 s pesmijo Adesso tu, v kateri je še vedno prepeval o ljudeh z roba, "kjer je laže sanjariti, kot pogledati resničnosti v oči".

Dueti s številnimi pevci svetovnega formata

Od takrat naprej se je njegova glasbena pot le še strmo vzpenjala in širila, najprej v španskogovoreče dežele. Mednarodno slavo med tistimi, ki sicer pred tem zanj še niso slišali, so mu prinesli številni dueti s pevci svetovnega formata, kot so Tina Turner, Cher, Anastacia, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Joe Cocker in Ricky Martin, na zadnjem albumu pa je zapel tudi z latinozvezdo Luisom Fonsijem. Sodeloval je tudi s kitaristoma Carlosom Santano in Steveom Vaiem.

Poleti je pel v Opatiji

Med enoletno turnejo, ki se je začela februarja letos v Münchnu z dvema razprodanima koncertoma, zaključila pa se bo marca naslednje leto v Los Angelesu, bo imel več kot 90 koncertov v 30 državah, pel bo praktično v vseh evropskih prestolnicah, v večini latinoameriških držav, najbližje Sloveniji pa je bil poleti v Opatiji.