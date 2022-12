Umrl je Massimo Savić

"Očka, mož, ponos in ljubezen Massimo Savić naju je zapustil po kratkem, a junaškem boju. Čeprav je odšel s tega sveta, bo v najinih dušah živel večno. Nasmejan, topel, močan, poln ljubezni in stkan iz umetnosti," sta prek Facebooka sporočili Eni Kondić in Mirna Savić, njegova žena in hči.

HRT ob tem poroča, da je umrl za posledicami raka na pljučih.

Massimo Savić se je rodil 6. junija 1962 v Pulju, srednjo šolo pa je končal v Zagrebu, kjer je začel tudi s svojo glasbeno kariero. Leta 1983 je s skupino Dorian Gray izdal prvi album, Sjaj u tami, in se proslavil z istoimenskim singlom, sicer priredbo skladbe The Sun Ain't Gonna Shine Anymore skupine The Walker Brothers.

Skupina Dorian Gray je zaradi nesoglasij pa tudi eksperimentiranja z drogami razpadla tri leta pozneje, Savić pa je nato stopil na samostojno glasbeno pot in leta 1987 izdal album Stranac u noći.

Eno največjih prelomnic njegove kariere je pomenil album Vještina, ki ga je izdal leta 2004. Na njem je s svojim prepoznavnim vokalom dal novo podobo skladbam vrste znanih izvajalcev z območja nekdanje Jugoslavije od Gibonnija in Indexov do slovenske skupine Nude.

Zadnji album Savićeve skoraj 40 let dolge glasbene kariere je bil Sada, ki ga je izdal leta 2018.

