Umrl je eden od ustanovnih članov Depeche Mode

"Šokirala in užalostila nas je prezgodnja smrt našega ljubega prijatelja, člana družine ter kolega iz skupine Andyja Fletcherja - Fletcha," so zapisali na družbenih omrežjih, "imel je zlato srce in vedno je bil tam, ko si potreboval podporo, pogovor, smeh ali mrzlo pivo."

Izrazili so sožalje Fletcherjevi družini, vzrok smrti 60-letnika pa še ni znan.

Začetki Depeche Mode segajo v konec 70. let prejšnjega stoletja, ko je Fletcher začel glasbo ustvarjati skupaj z Vinceom Clarkom in Martinom Gorom v skupini Composition of Sound. Ko se jim je pridružil pevec Dave Gahan, pa so nastali Depeche Mode.

Z leve: Martin Gore, Dave Gahan in Andrew Fletcher Foto: Reuters

Clarke je sicer potem leta 1981 skupino zapustil, zamenjal pa ga je Alan Wilder. Tudi on je skupino leta 1995 zapustil, nato pa so bili Depeche Mode do leta 1998 trio, dokler se Fletcherju, Gahanu in Goru nista pridružila še Christian Eigner na bobnih in Peter Gordeno na klaviaturah. Leta 2020 je bila skupina sprejeta v dvorano slavnih rock'n'rolla.

