Umrl glasbenik, ki se je podpisal pod vrsto zimzelenih uspešnic

V ponedeljek je na svojem domu v Los Angelesu umrl glasbenik Bill Withers, je za tiskovno agencijo AP potrdila njegova družina. Trikratni dobitnik nagrade grammy je dočakal 81 let, umrl pa je zaradi zapletov s srcem.

Withers je svetovno slavo dosegel v 70. letih, ko je napisal in zapel več danes zimzelenih uspešnic, med njimi Lean On Me, Lovely Day in Ain't No Sunshine.

Withers se je sredi 80. let prejšnjega stoletja umaknil z glasbene scene, prav v zadnjih tednih pa je bil spet deležen pozornosti. Kot poroča AP, je pesem Lean On Me v ZDA postala priljubljena motivacijska pesem v času pandemije koronavirusa.

