Skupina Joker Out bo Slovenijo zastopala na Evroviziji

RTV Slovenija se je odločila za malo drugačen pristop pri izboru izvajalcev za Evrosong in na internem izboru izbrala skupino Joker Out. Foto: Mediaspeed

Slovenijo bodo na Evroviziji maja prihodnje leto zastopali člani zasedbe Joker Out, poroča MMC. Skladbe, s katero bodo nastopili, še nimajo posnete, vendar bo, kot so zagotovili, v slovenščini. Premierno jo bodo predstavili 4. februarja.

RTV Slovenija je sporočila, da bo Slovenijo na Evroviziji zastopala skupina Joker Out. Prednost je dala uspešnim, preverjenim in kakovostnim glasbenim izvajalcem in na internem izboru izbrala "najbolj vročo domačo zasedbo ta hip"– Joker Out. Kot je na konferenci povedal frontmen zasedbe Bojan Cvjetićanin, so takoj, ko so izvedeli, začeli pripravljati pesem za Emo. "Bila je ponudba, ki je nismo mogli zavrniti," je dejal. "Že pred leti smo se pogovarjali o Evrosongu, a smo čakali pravi trenutek, ki je očitno zdaj," pa je razložil Kris Guštin.

Skladbo imajo že izbrano, zanjo pa še nimajo besedila, bo pa to zagotovo v slovenskem jeziku. "Predstavljamo Slovenijo. Najboljše se izražamo v slovenščini, najbolj bo pristno, o tem sploh ni bilo nikoli dvoma," je ob tem povedal Cvjetićanin.

To soboto potujejo v Nemčijo

Že ta konec tedna se odpravljajo v Hamburg, kjer nameravajo v desetih studijskih dneh posneti novo evrovizijsko skladbo in še nekaj angleških različic že obstoječih pesmi. Studio v Hamburgu jim je predlagal producent Todd Burke iz Los Angelesa, s katerim sodelujejo od svojega drugega albuma, ki so ga poimenovali Demoni. Cvjetićanin je pojasnil, da jim je Burke dal seznam desetih evropskih studiev, ki ustrezajo njegovim standardom, na koncu pa so izbrali Hamburg.

Potegnili Jokerja iz rokava

"Izbrali smo skupino Joker Out, ki so po Magnificu ter skupinah Siddharta in Big Foot Mama znova združili Slovenijo na področju kakovostne popularne glasbe in to glasbo približali najširšemu občinstvu. Kakovost in priljubljenost sta tisto, kar smo iskali in našli. Skratka, odločili smo se, da za Pesem Evrovizije potegnemo Jokerja iz rokava," je ob odločitvi, da na Evrovizijo pošljejo skupino Joker Out pojasnil odgovorni urednik Razvedrilnega programa TV Slovenija Vanja Vardjan, ki je o izboru dejal, da so se odločili "za preverjeno in uspešno obliko izbora nacionalnega predstavnika na Pesmi Evrovizije".

Vardjan je še navedel, da so letos tak izbor uporabili v kar 12 državah, med drugim v Avstriji, Azerbajdžanu, Belgiji, na Cipru, v Grčiji, na Nizozemskem, v Švici in Veliki Britaniji.

Na ta način RTV predstavnika izbral že leta 2013

Tudi članom skupine se takšna odločitev ne zdi sporna. "Stojimo za svojo glasbo in dosežki in se nam zdi prav, da lahko to pokažemo na Evroviziji," je povedal Cvjetićanin.

RTV Slovenija je na ta način v preteklosti že izbrala slovenskega predstavnika za Evrovizijo, in sicer leta 2013, ko so v švedski Malmö poslali pevko Hannah Mancini. S pesmijo Straight Into Love se ni uvrstila v finale.

Na letošnji Evroviziji je zmagala ukrajinska zasedba Kaluš Orkestra, a so se pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) zaradi razmer v Ukrajini odločili, da bo tekmovanje prihodnje leto gostila drugouvrščena država, Združeno kraljestvo. Tako bo Evrovizijo na začetku maja prihodnje leto gostilo domače mesto svetovno znane skupine Beatles, Liverpool.