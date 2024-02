Festival, ki ga prenaša italijanska radiotelevizija, je po poročanju italijanske tiskovnega agencije Ansa razprodan. Veliko izvajalcev, ki so bili sprejeti na tekmovanje, je na Sanremu že sodelovalo, nekaj jih je tudi že predstavljalo Italijo na Evroviziji, in sicer Emma, Il Volo, Mahmood ter Ricchi e Poveri.

Po podatkih, dosegljivih na spletu, so med povratniki na festivalu tudi Annalisa, Diodato, Fiorella Mannoia, Irama, Loredana Berte in Nek.

Končnega zmagovalca bodo izbrali v soboto

Festival bo vse večere vodil njegov umetniški vodja Amadeus z različnimi sovoditelji. Do četrtka bodo izvajalci nastopali v polfinalih s tekmovalnimi skladbami, v petkovem polfinalu bodo nastopili s priredbo skladbe drugega izvajalca, v soboto pa bodo ponovno izvedli tekmovalne skladbe, iz katerih bodo žirije in občinstvo nato izbrali končnega zmagovalca.

Tekmovanje bo na italijanski rivieri potekalo 74. po vrsti, kot gost se ga bo predvidoma udeležil ameriški filmski igralec John Travolta. Že pred časom so organizatorji napovedali tudi prihod avstralskega filmskega igralca Russella Crowa, ki naj bi na festivalu nastopil kot blues glasbenik.

Italija je ena od držav, ki se uvrstijo neposredno v finale

Kot še poroča Ansa, se je okrog gledališča Aniston že v nedeljo gnetlo na stotine radovednežev, ki so lovili selfije in avtograme, medtem ko so v dvorani vadili za pet večerov prireditve. Amadeus je ocenil, da vsi govorijo le o festivalu, hoteli in počitniške hiše so polne, v lokalih in izložbah pa se pojavljajo tudi vinilne plošče.

Zmagovalec Sanrema zastopa Italijo na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki je nastalo prav po navdihu tega italijanskega festivala. Ta je bil odskočna deska za mnoge italijanske glasbenike, ki so si nato ustvarili tudi mednarodne kariere, med njimi Toto Cutugno, Eros Ramazzotti, Laura Pausini in Maneskin. Italija je sicer ena od petih držav, ki se na Evrovizijo uvrstijo neposredno v finale.

