So zmagovalci Evrovizije že znani?

Ko so Italijani na festivalu Sanremo izbrali skladbo, ki jih bo predstavljala na letošnji Evroviziji, so nemudoma postali favoriti za drugo zaporedno zmago na tem tekmovanju. Pevca Mahmood in Blanco sta se s pesmijo Brividi zavihtela na vrh evrovizijskih stavnic in zdelo se je, da bo izbor za pesem Evrovizije tudi prihodnje leto v Italiji.

Ruski napad na Ukrajino pa je premešal evrovizijske karte. Najprej je Evropska radiodifuzna zveza (EBU) iz tekmovanja izločila Ruse, v zadnjih dneh pa se je spremenil tudi razpored na evrovizijskih stavnicah, kjer zdaj premočno vodi Ukrajina oziroma njihovi predstavniki Kalush Orchestra s skladbo Stefania.

Ukrajinskim predstavnikom stavnice napovedujejo kar 25-odstotno možnost za zmago, drugouvrščenima Italijanoma pa le še 18-odstotno. Slovenija je medtem šele na predzadnjem mestu, napovedujejo nam manj kot odstotek možnosti za zmago.

V Ukrajini je sicer letošnji nacionalni izbor povzročil precej vroče krvi. Najprej je slavila pevka Alina Paš, ki pa se je nato umaknila zaradi kritik, ker je leta 2015 obiskala polotok Krim, ki ga je leto pred tem aneksirala Rusija. S tem so predstavniki Ukrajine postali drugouvrščeni Kalush Orchestra.

Ukrajina je sicer do zdaj na Evroviziji slavila že dvakrat, leta 2004 je zmagala Ruslana s skladbo Wild Dances, leta 2016 pa Jamala s pesmijo 1944. S tem je Ukrajina postala prva vzhodnoevropska država, ki je na Evroviziji slavila dvakrat.

