Slovenski glasbeniki letos kot po tekočem traku snemajo praznične skladbe

Letos so se slovenski glasbeniki očitno odločili, da je treba posneti božično oziroma praznično skladbo. V zadnjem času smo jih namreč dobili res veliko, nekatere v soloizvedbah, druge v skupnih projektih več znanih glasbenikov. Se med njimi skriva nova božična zimzelena pesem? Presodite sami.

Damjan Murko - Božiček

Lahko ga obožujete ali sovražite, toda nekaj velja - štajerski slavček Damjan Murko nikoli ne neha provocirati in ob tem se vedno dobro zabava. Letos to počne v novi skladbi Božiček, v kateri med drugim zažvrgoli stihe, kot je Dva oreha in rogljiček / dal ti bo kosmati striček. Besedilo je sicer napisala Saša Lendero, pesem pa je uglasbil njen mož Miha Hercog.

Eva Boto - Za božič kot otrok

Eva Boto je to praznično sezono predstavila svojo prvo božično pesem Za božič kot otrok. Kot večino skladb v zadnjem obdobju je tudi to ustvarila z Žanom Serčičem, ki je poskrbel za aranžma, skladbi pa je prispeval tudi spremljevalni vokal in kitaro. Glasbo je napisal Maj Vlašič, pri besedilu pa sta Botova in Serčič sodelovala z Davidom Amarom.

Booom! in Modrijani - Spomin

Skladba Spomin naj bi bila "ultimativni zimski stiskač", obljublja zvezdniška ekipa glasbenikov, ki jo je ustvarila. Glasbena skupina Booom! jo je namreč posnela z Modrijani, Janom Plestenjakom in Žanom Serčičem. "Čeprav sem kot pevec, producent in instrumentalist sodeloval že na mnogih 'sessionih', tako pisane druščine v studiu še nisem imel," je o snemanju povedal Serčič.

Dare Kaurič - Božična (Vse, kar želim za božič, si ti)

V precej drugačno smer kot preostali je s svojo božično pesmijo zaplaval vsestranski glasbenik Dare Kaurič, gonilna sila skupine Kingston in nekdanji panker. V skladbo Božična (Vse, kar želim za božič, si ti) je vpletel malce otožno irsko noto, menda zato, ker je skladba nastala takoj po tem, ko si je lani, prav v času božičnih praznikov, ogledal dokumentarni film o irski skupini The Pogues, ki je ustvarila eno največjih božičnih uspešnic vseh časov.

Nastja Gabor - Božični čas

V začetku decembra je svojo božično pesem predstavila tudi Nastja Gabor, koroška pevka in partnerica še enega znanega glasbenika Luke Basija. "Čeprav je ta čas zelo mrzel, si lahko pričaramo najlepše spomine," je povedala o svoji božični pesmi, ki jo je pospremila tudi z videospotom.

Dejan Dogaja in A'n'J - Beli oblaki, bele snežinke

☃️ 𝗡𝗢𝗩 𝗖𝗢𝗩𝗘𝗥 ☃️ LJUBEZNI ni bilo dovolj, zato se je posnetek umaknil iz "jutuba" 🤪 Zato je TUKAJ 🖤 Naj se VESELI DECEMBER prične z rokersko preobleko pesmi BELI OBLAKI, BELE SNEŽINKE ❄️ Tokrat smo DOGAJATI združili moči z A'n'J 🤍 Vsi tisti, ki obožujete ta prazničen mesec pa hitro lajkat, komentirat in delit ta video 🥂 LJUBEZEN NA KONCU VSE PREMAGA 🖤 #dejandogaja #dejandogajaband #belioblakibelesnezinke #anjrockband Posted by Dejan Krajnc on Friday, December 2, 2022

Dejan Krajnc, najbolj znana pričeska slovenske glasbene scene, ki nastopa pod imenom Dejan Dogaja, je pred letošnjimi prazniki s skupino A'n'J posnel rock priredbo svoje božične pesmi Beli oblaki, bele snežinke, ki jo je v izvirniku prepeval z Nušo Derenda.

Kvatropirci & Žan Serčič - Snežinki

Tudi Žan Serčič, najbolj zastopan glasbenik v tem izboru aktualnih božičnih skladb, je poskrbel za eno od božičnih priredb. Svojo veliko uspešnico Snežinki, ki jo je predstavil pred dvema letoma, je v sodelovanju s skupino Kvatropirci posnel na novo, tokrat v akustični, "povsem slečeni" različici.

Natalija Verboten - Bodi ti moj Božiček

Namesto povsem nove skladbe je priredbo predstavila tudi Natalija Verboten. Po 15 letih je novo glasbeno podobo dobila njena skladba Bodi ti moj Božiček, prvič pa je za to skladbo posnela tudi videospot. "Ta pesem je pri nas doma vsako leto pred prazniki ena izmed najbolj predvajanih, ker jo oba sinova obožujeta. Odločila sem se, da bo letos, ko mineva 15 let od izida, skladba dobila novo zvokovno podobo in tudi več kot zasluženi videospot," je ob razkritju skladbe povedala pevka.

