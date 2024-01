Slovenska vplivnica izdala svojo pesem #video

Cool Mamacito so na predstavitvi pesmi v ljubljanskem hotelu Grand Plaza podprli številni znani Slovenci in njeni dobri prijatelji.

Vplivnica je pesem predstavila na svoj 41. rojstni dan, z njo pa je pokazala svoj mali svet, v katerem so predvsem njen mož Jani Jugovic ter otroka Sia in Inaj. Vsi trije so nastopili v videospotu, Jugovic pa je sodeloval tudi pri videoprodukciji, ki je, kot je zapisal na svojem profilu na Instagramu, njegova prava strast.

Pesem, katere besedilo in glasbo je napisal pevec skupine Flirrt Rok Lunaček, ima na YouTubu že več kot 17 tisoč ogledov.

Ni in nikoli ne bo pevka

"Ne primerjaj se z nikomer in ne tekmuj z nikomer. Bodi ti. Super ti gre," je pred dnevi, ko je naznanila izid svojega pevskega prvenca, na svojih družbenih omrežjih zapisala Teja Jugovic. Kot je pojasnila, je pesem nastala popolnoma nepričakovano in spontano in je "najlepše darilo, ki sem ga dobila in ki sem si ga dala, meni in mojemu malemu svetu".

Jugovičeva je za portal 24ur.com povedala, da se v življenju da popolnoma vse, če imaš okrog sebe ljudi, ki te brezpogojno podpirajo. Poudarila je, da ni in nikoli ne bo pevka, je bil pa izid pesmi nekaj, kar si je želela izkusiti v življenju in možu dokazati, da zna tudi peti. Ta je povedal, da ima njegova žena v glavi, da lahko postane vse. "Če njo vprašaš, je pevka. Če ima svojo pesem, potem tudi na neki način je. Moja žena je zelo zanimiv človek. Da si bodo ljudje lažje predstavljali, je to nekako tako, kot da se poročiš z desetimi ženami, ampak jaz imam to v eni. Jaz imam torej to ekskluzivo, da sem lahko poročen z desetimi ženami," je dodal.

Cool Mamacito so na predstavitvi pesmi, ki je potekala v ljubljanskem hotelu Grand Plaza, podprli številni znani Slovenci in njeni dobri prijatelji, med njimi vplivnici Indira Ekić in Vita Starman, pevec Tilen Lotrič ter radijska voditeljica Jerica Zupan. Jugovičeva je pesem skupaj z Lunačkom tudi v živo zapela.

Slovenska vplivneža Jani in Teja Jugovic, bolj znana kot Cool Fotr in Cool Mamacita. Foto: Mediaspeed

