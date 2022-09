Slovenska filharmonija vabi na koncert ob odprtju nove sezone 2022/2023

Oglasno sporočilo

Bart Van Reyn Foto: Agnete Schlichtkrull

Zbor in Orkester Slovenske filharmonije bosta pod vodstvom belgijskega dirigenta Barta Van Reyna izvedla eno največjih vokalno-instrumentalnih mojstrovin vseh časov, oratorij Stvarjenje skladatelja Josepha Haydna. Filharmonikom se bodo pridružili priznani tuji pevski solisti Liesbeth Devos (sopran), Peter Gijsbertsen (tenor) in James Newby (bariton).

V oratoriju Stvarjenje je Joseph Haydn (1732–1809) uglasbil eno najbolj znanih bibličnih zgodb o stvarjenju sveta. Libreto za delo je napisal skladateljev mecen, baron Gottfried van Swieten, s katerim sta pogosto umetniško sodelovala. Haydn je navdih za delo dobil med svojimi potovanji po Angliji, kjer se je srečal z mogočnimi oratoriji Georga Friedricha Händla. Tako je med letoma 1796 in 1798 ustvaril monumentalno življenjsko delo, ki je že ob krstni izvedbi izjemno navdušilo poslušalce. V njem je združil raznolike glasbene smernice s konca 18. stoletja in začrtal pot romantičnemu oratoriju. Ob krstni izvedbi oratorija je dunajski novinar Joseph Richter zapisal: "Težko je verjeti, da lahko zgolj človeška pljuča, strune in opna ustvarijo takšne čudeže [...]. Gledališča še nikoli nisem zapustil tako zadovoljen in celo noč sem sanjaril o stvarjenju sveta."

Haydnov oratorij danes velja za prvo univerzalno glasbeno delo, ki je namenjeno tako glasbenim poznavalcem kot tudi širšemu občinstvu.

Koncert Stvarjenje je del Vokalno-instrumentalnega programa – VIP, namenjenega obujanju veličastnih del iz glasbene zakladnice, v katerih sta združena zbor in orkester. Prav takšno druženje petja in instrumentalne glasbe je poslušalce od nekdaj nagovarjalo s posebno izrazno močjo, zaradi česar so vokalno-instrumentalne stvaritve mnogih skladateljev med najbolj priljubljenimi glasbenimi deli.

