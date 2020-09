Slovenka, ki jo je Andrea Bocelli povabil v svoj dom: "Bilo je prav filmsko" #foto

Renata Donko je umetnica in velika oboževalka italijanskega tenorista Andree Bocellija. Njena zgodba s slavnim pevcem se je začela mesece pred napovedanim in zaradi pandemije novega koronavirusa prestavljenim koncertom marca letos.

Kot ponosna Mariborčanka in umetnica je edinstvene naravne lepote Slovenije že večkrat predstavila z najstarejšo trto na svetu, ki raste v Mariboru, in prav z njo je hotela očarati tudi Bocellija.

Idejo o unikatni umetnini je razvijala kar nekaj časa, nato pa je potrebovala več mesecev, da jo je tudi realizirala. Ravno, ko je bila pri koncu, je izvedela, da bo Bocelli nastopil v Ljubljani, in takrat se je odločila, da bi lahko delček najstarejše trte na svetu predstavila tudi njemu.

"Kontaktirala sem s pisarno g. Bocellija, moje sporočilo pa so nato posredovali Maestru. Kar hitro sem dobila odgovor in povabilo za srečanje, ampak nam je žal situacija s covid-19 spremenila načrte."

Renata je z ekipo Bocellija ostala v stiku, in kmalu se je ponudila priložnost, da se z njim srečajo v Italiji. "Kar nekaj časa smo usklajevali datume, in edina možnost je bila 16. avgust, ravno na sinov rojstni dan. Zelo smo bili presenečeni in počaščeni, da so nas povabili v svoj dom v Forte dei Marmi."

Stara trta in slika, ki po novem krasita dom družine Bocelli. Umetnina iz trte je ena od dvajsetih, na voljo jih je še trinajst, ki si jih je mogoče v živo ogledati in jih kupiti v Hiši stare trte in Renatini galeriji Shades of Art v Mariboru. Foto: Osebni arhiv

Del slovenske zgodovinske lepote na domu italijanske legende

Srečanje družin Donko in Bocelli je bilo prav filmsko, občutki pa neverjetni, nam je zaupala Renata, ki je vse skupaj primerjala z videospotom pesmi Perfect Symphony, ki jo Bocelli poje skupaj z britanskim pevcem Edom Sheeranom. "No, točno takšen je bil naš prihod v vilo Bocelli ... čisto neverjeten."

Kot prvi jih je sprejel njegov sin Matteo Bocelli z osebjem, nato pa sta se jim pridružila še soproga Veronica in pevec. "Res je bil trenutek, ki nam bo večno ostal v spominu, saj je celoten prostor naenkrat pridobil veličastno energijo. Sledil je sproščen pogovor, v katerem smo ugotovili, da imamo veliko skupnega, od ljubezni do živali, umetnosti, do splošnega pogleda na svet."

Nato jim je Renata končno predstavila svojo umetnino z vso njeno zgodovino, nad katero sta bila zakonca navdušena, saj so se že predniki Bocellija ukvarjali z vinogradništvom in so strastni vinarji, je še razložila. "S ponosom lahko povem, da je delček naše najstarejše trte na svetu sedaj tudi v domu gospoda Bocellija."

Za piko na i pa ju je razveselila še s sliko, ko jo je za celotno družino naslikala v času karantene "kot presenečenje, ki je mimogrede izvrstno uspelo", in tako so hitro prišli tudi do ideje za novo sodelovanje. "Gre za večji projekt, ki pa naj za zdaj ostane skrivnost," je še razkrila. Sicer pa sta tudi zakonca Bocelli obdarovala družino Donko, podarila sta ji knjige in zgoščenko z Bocellijevimi avtogrami.

Veronica in Andrea odkrivata sliko, darilo za Veronico. Foto: Osebni arhiv

Sliko je Renata naslikala med karanteno. Foto: Osebni arhiv

Z umetninami razveselila že več zvezdnikov

Morda še bolj kot Renata je pri Bocelliju uživala njena hči, saj je ni navduševalo le to, da je kot občudovalka opere spoznala največjega tenorista vseh časov, temveč tudi, da se je zelo ujela s hčerjo zakoncev Bocelli. "Pri njih je ostala do poznega popoldneva."

Vsi, ki so mi blizu vedo, da moje ustvarjanje zmeraj spremlja glasba vseh zvrsti, saj se tudi mož ukvarja s glasbo, hči pa obožuje opero, tako da so pesmi Andrea Bocellija dnevno na našem sporedu.

Renata je s svojimi umetninami razveselila že vrsto znanih osebnosti iz sveta glasbe, filma in športa, med njimi pevca tudi Enriqueja Iglesiasa, violončelista Luko Šulića in Stjepana Hauserja iz dua 2Cellos, turškega igralca Buraka Özçivita, nogometaša Cristiana Ronalda ter slovenskega raperja Challeta Salleta in igralko Tanjo Ribič.

Kot umetnica se uveljavlja že vrsto let, slika in riše že od majhnih nog, praktično od vrtca. Ima pester repertoar ustvarjanja, saj dela z več tehnikami. Med drugim ustvarja portrete po naročilu s tehniko olja na platnu in tudi energetske slike s kamni in kristali oziroma z drugimi zemeljskimi elementi, ki imajo poleg estetskega vidika še blagodejni učinek na vsakega posameznika, pravi.

Preverite več: