Škandal na Sanremu: mladi pevec je opustošil oder #foto #video

V italijanskem obmorskem mestu Sanremo se je v torek začel istoimenski glasbeni festival, najbolj priljubljeno glasbeno tekmovanje v Italiji. Že prvi večer pa se je na odru gledališča Ariston zgodil incident, ki ga je zakuhal 19-letni pevec Blanco, zmagovalec lanskega Sanrema v duetu z Mahmoodom.

Blanco je najprej z Mahmoodom zapel pesem Brividi, s katero sta lani zmagala in nato Italijo predstavljala na Evroviziji, potem pa se je na oder vrnil še sam in zapel svojo novo pesem L'Isola delle Rose. Med nastopom pa je nenadoma nehal peti in gestikuliral, da ima nekakšne tehnične težave. Nato je začel brcati cvetje, s katerim je bil okrašen oder, spremljevalni skupini nekajkrat dejal, da je "brez zvoka", in še naprej uničeval odrsko okrasitev.

Poglejte:

Ko je bilo "nastopa" konec, so se iz občinstva razlegli žvižgi in vzkliki neodobravanja, ki jih je voditelj in umetniški direktor festivala Amadeus neuspešno poskušal utišati. Nato je mladega pevca povprašal, kaj ga je tako razjarilo, ta se je opravičil in dejal: "Nisem se mogel slišati v slušalkah. Sem se pa zabaval."

Foto: Guliverimage/IPP Andrea Oldani

Voditelj mu je spravljivo ponudil, da bi pozneje isti večer še enkrat poskusil, občinstvo pa je na to odgovorilo še z glasnejšim neodobravanjem. Blanco se tisti večer ni več pojavil na odru, pozneje pa so odpovedali tudi nastop, ki naj bi ga imel v sredo.