Se še spomnite Angela Kellyja? Preverite, kaj počne danes! #video

Le kdo se ne spomni dolgolase pojoče družine The Kelly Family, ki je pred več kot 20 leti navduševala ljudi po vsej Evropi, tudi pri nas? Najstniška srca so takrat utripala predvsem za dva najmlajša člana glasbene družine, Paddyja in Angela Kelly. Oba se še vedno ukvarjata z glasbo. Sploh mlajši Angelo nadaljuje družinsko tradicijo, saj po Evropi nastopa s soprogo Kiro in petimi otroki.

Ob pogledu na pojočo družino Angela Kellyja se zdi, kot bi čas zavrteli več kot dvajset let nazaj. Nekam tja v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko je dvorane in stadione do zadnjega kotička polnila priljubljena zasedba The Kelly Family. Trikrat so nastopili tudi v Sloveniji in ko so peli na Plečnikovem stadionu v Ljubljani, je ta pokal po šivih.

Evforija, ki je spremljala družino, je bila zares neverjetna. Angelo, Paddy, Kathy, Patricia, Maite, Barby, John, Jimmy in Joey niso mogli nikamor, ne da bi za petami imeli trumo kričečih in jokajočih oboževalk. Te so pred njihovim domovanjem na Irskem in predvsem v Nemčiji kampirale vse dneve in noči v upanju, da bi uzrle katerega od svojih idolov.

Angelo Kelly danes. Foto: Getty Images

Najbolj oblegana sta bila prav najmlajša člana, Paddy in Angelo. Sploh Paddyja sta pritisk slave in nesrečna ljubezen, ki jo je doživel hkrati, pripeljala do roba. Takrat se je umaknil v duhovništvo in poslovil od glasbenih odrov, a se je nekaj let kasneje znova vrnil h glasbi. Zdaj kot solo izvajalec nadaljuje glasbeno pot, srečen konec pa je doživel tudi v zasebnem življenju, saj se je poročil s svojo najstniško ljubeznijo.

S Paddyjem smo pred tremi leti govorili pred enim od koncertov v sosednji Avstriji. Z nami je obujal spomine na zlate čase zasedbe The Kelly Family. V spodnjem prispevku poglejte, kaj vse je povedal.

Medtem ko je Paddy krenil na povsem novo, drugačno glasbeno pot in za vselej za seboj pustil čase The Kelly Family – zdaj tudi sliši na ime Michael Patrick Kelly in ne več na Paddy Kelly – se očitno njegov mlajši brat Angelo ne more ločiti od koncepta družinske glasbe. Danes, pri 37 letih, tako skupaj s tri leta starejšo soprogo Kiro in petimi otroki, starimi od pet do osemnajst let, snema nove albume in nastopa po Evropi.

Najmlajši člani zasedbe so na odru prisostvovali že, ko sploh še niso hodili, temveč so se še plazili. Podobno je svojo glasbeno pot pred 35 leti začenjal Angelo, ki zdaj družinske prigode s turnej in z življenja na Irskem, kjer domujejo, redno dokumentira v videoposnetkih. Družina je pred časom izdala tudi dokumentarni film, v katerem so svetu predstavili svoje življenje. Nekaj videoutrinkov si lahko ogledate spodaj.

🎉 Danke Berlin 🎉 Alle Tourtermine: http://angelokelly.de/tour/ Objavil/a Angelo Kelly dne Nedelja, 04. avgust 2019

🍀 Danke Gera, und Danke Gregor Meyle 😜 Objavil/a Angelo Kelly dne Sobota, 17. avgust 2019

😄 Danke Hückelhoven 😁 Objavil/a Angelo Kelly dne Ponedeljek, 19. avgust 2019

Preberite tudi: