Rod Stewart prvič prihaja v Slovenijo

78-letni britanski glasbenik Roderick David Stewart velja za enega najuspešnejših in najbolj priljubljenih glasbenih izvajalcev našega časa. Njegova kariera traja že pet desetletij, v tem času je prodal več kot 250 milijonov albumov po vsem svetu. V svoji karieri je izdal 31 studijskih albumov.

"Resnično sem vznemirjen zaradi svojega prvega koncerta v Ljubljani in veselim se nastopa pred čudovitim slovenskim občinstvom. Pričakujete lahko moje največje uspešnice, pa tudi veliko pravih presenečenj!" je pred koncertom v Ljubljani povedal Sir Rod Stewart.

Dvakrat je bil sprejet v rock'n'roll dvorane slavnih, poleg tega je dobitnik nagrade grammy za življenjske dosežke, leta 2016 pa je za svoj prispevek h glasbenemu in humanitarnemu delu prejel viteški naziv. Je eden redkih umetnikov, ki se ponaša s 16 singli, ki so se uvrstili med prvih deset najbolj poslušanih na lestvici Billboard Hot 100. Z osupljivimi desetimi albumi in 26 uspešnicami se je uvrstil na vrh lestvic v Veliki Britaniji, s 17 albumi in 16 hiti pa tudi na vrh lestvic v ZDA.

Njegove velike uspešnice so Forevery Young, Sailing, Every Beat of My Heart, The First Cut Is The Deepest, Rhythm of My Heart, Tonight’s the Night, Maggie May in številne druge.

Svojo ljubezen do nogometa prenesel tudi na sinove

Stewart je pevec s prepoznavnim raskavim glasom in tudi izjemen pisec besedil, med drugim pa združuje različne sloge ter ustvarja novo kombinacijo folk, rock, blues in country glasbe s povsem edinstvenim zvokom.

Na njegovem zadnjem studijskem albumu Tears of Hercules, ki je izšel leta 2021 in se takoj po izidu uvrstil med prvih pet najbolj poslušanih, je tudi pesem Touchdown, ki jo je posvetil očetu, zaradi katerega je vzljubil nogomet, to veliko ljubezen pa je slavni pevec prenesel tudi na sinove.

Sir Rod Stewart poleg vseh koncertov, ki jih ima na svetovni turneji, že od leta 2011 nastopa tudi v dvorani Ceasars Palace v Las Vegasu, kjer so njegovi koncerti še zmeraj razprodani. Foto: Guliverimage

Vstopnice bodo na prodajnih mestih podjetja Eventim na prodaj od petka, 17. novembra 2023, od 11. ure.

