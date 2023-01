Robbie Williams in Felix slavita življenje mačk

Oglasno sporočilo

Legendarni britanski glasbenik in nagajivi muc sta v novi kampanji združila moči pred mikrofonom in sporočata: "Super je biti muc."

Nenavadno sodelovanje med Robbiejem Williamsom in mucem Felixom, obrazom vodilne blagovne znamke mačje hrane Purina, premierno predstavlja novo glasbeno uspešnico legendarnega britanskega glasbenika. V pesmi Super je biti muc, ki je tudi ime nove oglaševalske kampanje, slavni dvojec slavi mačje življenje in okusno hrano. Pesem bo dostopna na felixandrobbie.com in na družbenih omrežjih.

Svetovna superzvezda, ki so jo navdihnile lastne mačke in Felixove nagajive norčije, je sodelovala v kampanji, ki se danes začenja po vsej Evropi. Glasbenik se bo preizkusil v igralskih vodah skupaj s slavnim mucem Felixom. V kratkem videoposnetku se drzni dvojec znajde v težavah, ko se združi, da bi premierno predstavil novo sodelovanje, pri katerem Robbie pomaga Felixu, medtem ko poskuša posneti privlačno melodijo ob spremljavi orkestra.

"Mačka so izpustili iz žaklja, jaz sem novi glas Felixa. Že dolgo sem ljubitelj mačk, v preteklih letih sem imel veliko mačjih prijateljev in po opazovanju njihovega fascinantnega obnašanja lahko z gotovostjo trdim: Super je biti muc!" je izjavil mednarodno priznani glasbenik.

Nova kampanja razkriva, kako večina hišnih mačk živi svoja najboljša življenja, tako kot Felix, edinstven in bister muc.

"Naš bistri muc Felix je jamstvo za najboljši scenarij, ki združuje najljubšo mačjo hrano in mačjo nagajivost. Če k temu dodamo še megazvezdnika Robbieja Williamsa, je s tem popolnim parom zabava zagotovljena," je dodala Daria Milolož, produktna vodja za blagovno znamko Nestlé Purina.

S kampanjo Super je biti muc Felix slavi življenje mačk – od skrbnosti lastnikov do kakovostne prehrane in mačjih norčij. Trenutke, kot sta nagajiva zabava ter preživljanje časa z družino in seveda izredno okusno hrano, slavimo s prepoznavno melodijo Felix.

O hrani za mačke Felix

Pametne mačke obožujejo izvrsten okus Felixa, zato je Felix mokra hrana za mačke številka 1 v Sloveniji. S široko paleto okusov, tekstur in oblik, ki se jim ni mogoče upreti, recepti FELIX® zadostijo 100 odstotkom dnevnih potreb mačke. Okusni obroki, narejeni iz kakovostnih sestavin, uravnoteženih mineralov in vitaminov, so vir maščobnih kislin omega 6 – vsega, kar je potrebno, da mačka ostane zdrava, aktivna in nagajiva.

