Prošnja za pomoč: znana slovenska pevka je v hudih težavah

Nina Vodopivec je bila pevka skupine Tabu med letoma 1998 in 2006.

Nina Vodopivec, ustanovna članica in prva pevka legendarne slovenske glasbene skupine Tabu, je v Združenih državah Amerike postala žrtev poslovne goljufije in ostala brez vsega. Že šest mesecev tako živi v prikolici v ameriški divjini, bori pa se tudi s slabim zdravjem. Želi se vrniti nazaj v Slovenijo, ker pa sredstev za potovanje nima, vse, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, prosi za donacije.