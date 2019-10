Priznani slovenski glasbeniki ustvarili slovensko različico melodije Mastercard

Oglasno sporočilo

Mastercard je letos februarja predstavil svoj zvočni logotip, pri katerem so sodelovali tudi znani svetovni glasbeniki in umetniki, med drugimi Camila Cabello in Mike Shinoda iz skupine Linkin Park. Prepoznavno melodijo podjetja, ki predstavlja enega izmed delov prepoznavanja znamke pri potrošnikih, je mogoče prilagoditi glede na različne žanre in kulture, s čimer zagotavlja lokalno relevantnost in obenem ohranja zvok globalne blagovne znamke.

Tudi domači glasbeni ustvarjalci so sprejeli izziv in ustvarili slovensko melodijo Mastercard; ameriško različico je znani slovenski producent Dejan Radičević personaliziral in pri tem upošteval slovensko glasbeno tradicijo ter ljudska glasbila. Posebno mesto v melodiji ima harmonika, ki preizkuša meje med slovensko folkloro in sodobnostjo.

Pri ustvarjanju so sodelovali priznana citrarka Tanja Zupanc, tolkalka Petra Vidmar, priljubljena slovenska pevka Neisha, svetovni prvak v diatonični harmoniki Anže Krevh in znani slovenski klarinetist Boštjan Gombač, ki je del melodije zaigral na rekonstrukcijo najstarejšega glasbila na svetu – piščal Babjo kost, najdeno leta 1995 v jami Divje babe pri Cerknem.

Poleg omenjenih so uporabljena še glasbila, ki predstavljajo pomemben del slovenske kulture: kitara, klarinet, kontrabas in tuba. Na ta način skladba postane poslovenjena, duhovita in nedolgočasna ter še vedno moderna in prilagojena današnjemu času.

Naročnik oglasne vsebine je Mastercard.