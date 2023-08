Presenečenje v ZDA: do zdaj povsem neznan pevec na vrhu lestvic

Na vrhu ameriških glasbenih lestvic se je znašla country skladba doslej neznanega pevca Oliverja Anthonyja z naslovom Rich Men North of Richmond in prehitela uspešnice zvezdnikov, kot so Taylor Swift, Morgan Wallen and Olivia Rodrigo.

Po pisanju ameriškega glasbenega medija Billboard se še nikoli ni zgodilo, da bi neznan avtor zasedel prvo mesto na lestvicah, ob tem pa je Oliver Anthony šele šesti izvajalec v zgodovini, ki je na Billboardovi lestvici vročih 100 debitiral na prvem mestu.

Anthonyjeva skladba Rich Men North of Richmond je ameriške poslušalce precej razdvojila. Konservativci, med njimi kontroverzna republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene, jo pozdravljajo kot pesem, ki bi jo moral slišati Washington, spet drugi Anthonyja kritizirajo zaradi poudarjanja stereotipov o prejemnikih socialne pomoči in omenjanja razširjenih teorij zarot.

Besedilo pesmi obenem odpira vprašanja predolgega delovnika, nizkih plač in visokih davkov. Avtor spomni tudi na dele političnih govorov, ki so se ohranili še iz varčevalnih let Ronalda Reagana in so uperjeni proti socialni državi.

Naslov skladbe Rich Men North of Richmond oziroma bogati možje severno od Richmonda se sklicuje na pogost občutek Američanov na jugu in na podeželskih območjih zunaj obalnih mest ZDA, ki se jim zdi, da jih vladajoči zapostavljajo. Richmond je glavno mesto zvezne države Virginija in je le nekaj ur vožnje stran od Washingtona.

Anthony je sicer po viralnem uspehu svoje skladbe v daljšem sporočilu na Facebooku sporočil, da ga sodelovanje z velikimi glasbenimi založbami za zdaj ne zanima.

"V glasbeni industriji me zabodeno gledajo, ko zavračam njihove osem milijonov dolarjev težke ponudbe. Ne potrebujem šest koncertnih avtobusov, 15 prikolic in letala. Nočem igrati na stadionih, nočem biti v središču pozornosti," je zapisal, "to pesem sem napisal zaradi težav z duševnim zdravjem in depresijo. Dotaknila se je na milijone ljudi, ker jo poje nekdo, ki te besede občuti. Nobenega prirejanja, nobenega agenta, nobenega sranja. Le nek bedak in njegova kitara. Tega glasbenega stila ne bi smeli zapostaviti."

