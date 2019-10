Poslovil se je legendarni britanski bobnar Ginger Baker

Po daljši bolezni je danes v 81. letu starosti umrl legendarni britanski bobnar in eden od ustanoviteljev rockovske skupine The Cream, Ginger Baker. Novico o smrti glasbenika je prek družbenih omrežij sporočila njegova družina. Baker je veljal za enega najboljših bobnarjev na svetu, ki je s svojo divjo energijo in izvirnostjo navdihoval generacije bobnarjev.

"Z žalostjo sporočamo, da je Ginger spokojno preminil danes zjutraj v bolnišnici," so prek Twitterju in Facebooka sporoči svojci britanskega bobnarja Gingerja Bakerja. Ob tem so se vsem zahvalili "za prijazne besede v minulih tednih". Bakerja so namreč konec septembra v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico.

Veljal za enega od najboljših bobnarjev na svetu

Ginger Baker je veljal za enega najboljših bobnarjev na svetu. S svojo divjo energijo, izvirnostjo in ritmi, pomešanimi z afriškimi in džezovskimi vplivi, je postal zgled mnogim generacijam bobnarjev. Baker je skupaj s pevcem in kitaristom Ericom Claptonom in basistom Jackom Bruceom leta 1966 ustanovil trio The Cream, ki je do razpada skupine dve leti kasneje nanizal uspešnice, kot so Sunshine Of Your Love, White Room in Crossroads.

Ginger Baker se je v življenju spopadal z zasvojenostjo od alkohola in drog. Kot je razkril v enem od intervjujev, se je šele leta 1981 uspel rešiti odvisnosti od heroina. Foto: Reuters

Po razpadu skupine je Baker s Claptonom in Steveom Winwoodom ustanovil Blind Faith, ki pa je bila kratkega veka, nato pa džezovsko-rockovsko skupino Ginger Baker's Air Force. Sodeloval je tudi z afriškim zvezdnikom Felo Kutijem, v katerem je našel sorodno glasbeno dušo.

Vzdevek Ginger dobil zaradi rdečih las

Ginger Baker se je kot Peter Edward Baker rodil 19. avgusta 1939 v Londonu, vzdevek Ginger pa si je prislužil zaradi rdečih las. Kot najstnik je želel postati profesionalni kolesar, a je zaradi nesreče pristal pri igranju bobnov. Pod svoje okrilje ga je vzel vplivni britanski džezovski bobnar Phil Seamen, s pomočjo katerega se je razvil v profesionalnega glasbenika.

V življenju se je spopadal z zasvojenostjo od alkohola in drog. Kot je razkril v enem od intervjujev, se je šele leta 1981 uspel rešiti odvisnosti od heroina. Baker je bil poročen štirikrat in je zapustil tri otroke, med njimi tudi sina Kofija Bakerja, ki prav tako igra bobne.

Kofi se je v pogovoru za revijo The Rolling Stones nerad spominjal ur vadbe z očetom, ki je bil znan po svojem divjem značaju. "Če nisem takoj naredil kaj prav, me je nadrl, me ozmerjal in mi eno primazal." Bakerjevo življenje je prikazano tudi v dokumentarnem filmu z naslovom Beware of Mr. Baker (sl. Pazi se gospoda Bakerja).