Po smrti bobnarja Foo Fighters odpovedali turnejo

Ameriška rock skupina Foo Fighters je sporočila, da po smrti bobnarja Taylorja Hawkinsa 25. marca odpoveduje svojo letošnjo svetovno turnejo. Skupina je imela na sporedu več deset nastopov po ZDA, Evropi in Avstraliji, vključno z nastopom na newyorškem stadionu Citi Field 17. julija.

"Foo Fighters z veliko žalostjo potrjujemo odpoved vseh prihajajočih turnej v luči boleče izgube našega brata Taylorja Hawkinsa," je zapisano v izjavi skupine. Dodali so, da odpoved turneje obžalujejo in z oboževalci delijo razočaranje, da se ne bodo videli, kot je bilo načrtovano.

"Namesto tega namenimo ta čas žalovanju, celjenju, za bližino s svojimi najdražjimi in da cenimo vso glasbo in spomine, ki jih imamo skupaj," so še zapisali po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se sklicuje na ameriške medije.

Nastopiti bi morali na podelitvi nagrad grammy

Skupina ima na programu tudi nastop na nedeljski podelitvi ameriških glasbenih nagrad grammy.

Hawkins je umrl star 50 let, ko je bila skupina na turneji v kolumbijski prestolnici Bogota. Bobnar se je skupini Foo Fighters pridružil leta 1997.